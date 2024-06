Moctezuma, el barrio de Cáceres donde se vive bien

Ubicado entre el centro y el sur de la capital cacereña, Moctezuma es una de las barriadas más populares de la capital cacereña. Su cercanía al núcleo de la ciudad y su proximidad a las estaciones de tren y de autobús, entre otras cosas, han dado lugar a que se haya transformado en una de las zonas más pobladas y con más vida de Cáceres.

La mayoría de sus vecinos reconoce que es un barrio agradable y familiar donde sus habitantes viven en calma y armonía.

Como Antonio Hidalgo y José María Martín, amigos y vecinos de Moctezuma «desde hace muchísimo tiempo», tal y como reconocen. Precisamente debido a ello, ambos han presenciado la evolución de esta barriada cacereña que ido creciendo con el paso de los años. «Es un barrio tranquilo donde se vive bastante bien, entre los vecinos nos conocemos y, en general, existe muy buen ambiente, aunque es cierto que si nos ponemos exigentes hay cosas que se pueden mejorar», señala Antonio.

Entre los aspectos a reparar, tanto Antonio como José María consideran que uno de los principales problemas de Moctezuma es la escasez de aparcamiento. «Las zonas de carga y descarga están libres siempre, pero luego ves a los coches que paran poco tiempo y lo hacen en doble fila, obstaculizando el tráfico», apunta Antonio, quien aclara que, en su caso, no supone un inconveniente puesto que cuenta con plaza de garaje. «El problema es para aquellos que vienen a realizar alguna gestión al barrio y les resulta complicado aparcar por la zona».

El parque Cuidados de la Enfermería. / Jorge Valiente

A su vez, exponen que en el cruce de la calle Atahualpa, donde además se encuentra un paso de peatones que da acceso a una de las farmacias del barrio, se produce continuamente congestión del tráfico. «Es raro el día que no se forma un atasco en este cruce que además es muy transitado», puntualiza José María, que también destaca la labor realizada de cara a mejorar las infraestructuras. «El estado de las calles es bueno y hace un tiempo arreglaron el acerado, por lo que yo creo que está todo nuevo y bien puesto».

Otro de los puntos que mencionan estos dos residentes es el de la falta de iniciativa por parte de la asociación vecinal que les representa. «La asociación lleva tiempo sin funcionar muy allá. Hace unos años nos organizábamos y se realizaban labores, incluso los vecinos teníamos una caseta en la feria, pero ya no se organiza nada», afirma Antonio mientras José María asiente y concluye que «ahora la cosa se mueve mucho menos en ese sentido».

Antonio Hidalgo y José María Martín, vecinos del barrio. / Jorge Valiente

Por su parte, Andrés Bernal, vecino de esta barriada cacereña donde reside desde 1982, ha vivido el avance y la proliferación de Moctezuma, al que define como «el mejor barrio de todo Cáceres». Desde su punto de vista, las infraestructuras de la zona están en buen estado, pese a que admite que hay cosas que podrían arreglarse. Y es que, debido a sus limitaciones de movilidad, se le presentan dificultades a la hora de caminar por algunas calles. «Por algunos sitios me veo negro para pasar con esto», comenta en referencia al andador que usa para desplazarse.

Andrés cuenta que otro aspecto que, a su juicio, podría mejorarse es el de la falta de resaltos en algunas carreteras del barrio. «Los coches pasan a mucha velocidad, especialmente en la avenida Isabel de Moctezuma, y hay que tener mucho cuidado a la hora de cruzar por los pasos de peatones, por lo que creo que se deberían instalar más resaltos».

Al mismo tiempo, explica que el cuidado de algunos espacios públicos deja que desear. Concretamente, alude al parque Cuidados de Enfermería, cercano a su domicilio, del que opina que no tiene el mantenimiento que debería. «Los árboles acaban secándose porque no se riegan con frecuencia y, además, sueltan una especie de garbanzos que, como no se recogen, provocan que no pueda transitar por ahí con el andador».

Andrés Bernal, residente en Moctezuma desde 1982. / Jorge Valiente

Pese a todas sus sugerencias, Andrés insiste en remarcar que, en general, está muy satisfecho con la situación actual de su querida barriada. «Me encanta vivir aquí y tengo una gran cantidad de amigos a los que no cambiaría por nada», finaliza.

En la misma línea están Manoli y Justa, hermanas y residentes en Moctezuma, que expresan su gratitud por vivir en esta barriada cacereña, pese a que mejorarían ciertos aspectos.

Ambas sostienen que su principal queja se centra en la limpieza de las zonas públicas, especialmente en el caso de los parques, los cuales «están muy abandonados y llenos de porquería», afirma Manoli, que defiende que «los barrenderos no pasan con la frecuencia que lo hacían antes».

Asimismo, su hermana Justa expresa los problemas que, a su juicio, generan los perros en estos espacios públicos. «La gente de este barrio tiene muchos perros y no se preocupa de recoger las heces y los meados que dejan por todas partes. Los animales no tienen la culpa, pero los dueños deberían ser más responsables y tener más consideración y respeto por los demás, que somos los que lo sufrimos en el día a día».

Manoli y Justa, hermanas y vecinas de esta barriada cacereña. / Jorge Valiente

Respecto a la seguridad, aclaran que el barrio no es conflictivo y, salvo casos puntuales, no suelen producirse altercados ni actos vandálicos. Sin embargo, asegura que la presencia policial ha disminuido. «Mi impresión es que la policía pasa poco por la zona. El otro día robaron a un matrimonio en plena calle y no hubo nadie que los ayudara, aunque es cierto que son casos aislados», señala Justa.

En cuanto a las infraestructuras del barrio, Manoli declara que la iluminación, aunque no supone un gran problema, se podría mejorar en algunas zonas. «Hay algunos focos que no iluminan lo suficiente al estar situados a mucha altura y por encima de los árboles», advierte. Del mismo modo, expone que «los acerados de las calles deberían arreglarlos porque hay sitios donde su estado deja mucho que desear y dificulta el paso de las personas».

No obstante, a pesar de su descontento en determinadas cuestiones, tanto estas dos hermanas como el resto de vecinos aseguran que no tienen la sensación de vivir en un barrio abandonado o descuidado por parte de las autoridades, donde todos miran al futuro con esperanza y con el deseo común de que Moctezuma prospere como hasta el día de hoy.

