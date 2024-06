Cara y cruz del 9-J en Cáceres: del refrendo de Mateos a la «barbaridad» de Fernández

Los resultados del 9-J han servido para que cada uno de los diferentes partidos que conforman el arco municipal del Ayuntamiento de Cáceres haga su particular valoración (PP, PSOE, Vox y Podemos). Con algunos datos interesantes: el alcalde, Rafael Mateos, considera que es un refrendo a su gestión, mientras que la portavoz del PSOE, Belén Fernández, lo considera una «barbaridad», dada la elevada abstención registrada; el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, se aventura a vaticinar que los votos a Alvise Pérez se podrían traducir en más votos a Vox en la próximas municipales y desde Podemos eluden una valoración en clave local, y dejan que sea el secretario del Círculo, Luis García, el que haga una estimación de los comicios.

«También se vota en clave municipal. Llevamos un año de gobierno y el haber obtenido una amplia mayoría sobre el resto de fuerzas políticas viene a refrendar el Gobierno local» Rafael Mateos — Alcalde de Cáceres

¿Refrendo?

Mateos ha valorado los buenos resultados obtenidos para el Partido Popular (PP) en la elecciones europeas, tanto a nivel local como regional, y afirma que «refrendan la gestión del PP en Cáceres y Extremadura». Y añade que, aunque hayan sido unas elecciones europeas, «también se vota en clave municipal. Llevamos un año de gobierno y el haber obtenido una amplia mayoría sobre el resto de fuerzas políticas viene a refrendar el Gobierno local y el Gobierno regional de María Guardiola».

Algo que Fernández ha calificado de «barbaridad», ya que las elecciones, todos sabemos que las elecciones, depende del ámbito en el que se desarrollen, se interpretan de una manera o de otra. Y vemos claramente cómo los resultados no son iguales si estamos hablando de un proceso de generales, municipal, etc. No se puede comparar cómo la ciudadanía se comporta en un proceso electoral u otro». E ironiza la portavoz socialista «si quiere seguir por esos derroteros, estas elecciones han sido claramente abstencionistas; eso también es extrapolable a la acción de su gobierno».

Además, Fernández subraya que, en general, el resultado del pasado 9-J «es preocupante», porque, «efectivamente, ae ve un auge de la ultraderecha».

«Estas elecciones han sido claramente abstencionistas; eso también es extrapolable a la acción del gobierno de Mateos» Belén Fernández — Portavoz del PSOE

Vox y Podemos

Desde las filas de Vox, Gutiérrez, se muestra satisfecho por el «incremento», y asegura que «es la tónica general de nuestro partido en todas las últimas convocatorias electorales». En Cáceres «pasamos de un porcentaje de votos del 9,17% en el año 2023, en las elecciones locales, a un 9,94% de votos en las votaciones de las elecciones al Parlamento Europeo (PE). Es prácticamente un punto de incremento porcentual y lo valoramos de manera muy positiva». Según Gutiérrez, que hace una valoración en clave local, «se está cogiendo el pulso al ayuntamiento en este poco tiempo que llevamos trabajando en él, prácticamente un año. Y creo que los ciudadanos lo valoran también de manera positiva; por eso incrementan sus apoyos».

«Se está cogiendo el pulso al ayuntamiento en este poco tiempo que llevamos. Y creo que los ciudadanos lo valoran de manera positiva; por eso incrementan sus apoyos» Eduardo Gutiérrez — Portavoz de Vox

Eduardo Gutiérrez, portavoz de Vox. / EL PERIÓDICO

Además, Gutiérrez hace referencia a la irrupción del partido Se Acabó la Fiesta, que aventaja en la ciudad a Podemos y Sumar, y califica de «revolucionaria» la irrupción de Alvise Pérez. «Creo que esa gente que le ha votado podrían ser futuros votantes nuestros y, a nivel local, a lo mejor son apoyos que recibiríamos nosotros», aunque los resultados «no son 100% extrapolables».

El 9-J «deja en nuestro continente un panorama desolador, aterrador, me atrevería a decir» Luis García — Secretario Círculo de Podemos Cáceres

Por último, García, secretario del Círculo Podemos Cáceres y candidato al PE manifiesta que el 9-J «deja en nuestro continente un panorama desolador, aterrador, me atrevería a decir. La extrema derecha, que se nutre del régimen de guerra, entra con fuerza en el europarlamento y las consecuencias son imprevisibles pero nunca buenas. En lo que a Podemos se refiere, nuestra militancia es fuerte y es valiente». Y asevera que «con recursos escasísimos pero ricos en militancia, hemos ido ganando apoyos».