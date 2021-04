Finalmente, se confirma lo esperado. No habrá ni feria del queso ni feria de junio debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia. Así lo confirmó José Antonio Redondo, alcalde de la ciudad, en su última rueda de prensa, tras haber esperado hasta el último momento que el panorama mejorase lo suficiente.

No obstante y aunque no se podrán llevar a cabo, el consistorio ya está barajando algunas propuestas dirigidas a conmemorar el evento quesero, a través de alguna iniciativa que no conlleve aglomeraciones ni riesgos para los vecinos y visitantes. «No quiero que se tergiversen mis palabras. Queremos hacer algo para esa fecha que recuerde la importancia de la cita ferial, pero sin poner en riesgo a la ciudad», dijo Redondo.

En cualquier caso, el edil todavía no ha dado a conocer ninguna de las opciones que se están planteando y que se irán perfilando a medida que se acerque la fecha, en la que habitualmente, Trujillo reunía a miles de personas en la plaza Mayor y alrededores.

Del mismo modo, el dirigente trujillano advirtió que en la última semana, los casos positivos de covid-19 han aumentado ligeramente. De hecho, son siete los registrados desde la última rueda de prensa y siete los casos activos actualmente en la ciudad.

Como viene siendo habitual, el alcalde recomendó que se sigan respetando las normas de prevención frente al virus, centradas sobre todo, en la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y el estar siempre con las mismas personas para minimizar riesgos.