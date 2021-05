Monroy está dispuesto a superar con optimismo las dificultades acarreadas por la pandemia del coronavirus. «Un alcalde que no tiene proyectos es mejor que se quede en su casa», no duda en asegurar Telesforo Jiménez. El regidor recuerda que lleva cuatro legislaturas al frente del ayuntamiento. «Y la verdad es que he tenido suerte, porque hasta ahora todo lo que llevaba en cartera lo he conseguido», asevera.

En cuanto a los proyectos a corto plazo señala que está terminando una ampliación en los pisos tutelados con el objetivo de que «me puedan autorizar un mínimo de plazas para que los usuarios que están allí, casi todos con una edad avanzada, puedan continuar allí. Ellos se van deteriorando poco a poco, te da mucha pena tener que buscarles plazas en residencias de asistidos. Y por eso, una cosa que tengo en mente es poder conseguir, a ver si hay suerte, unas plazas para que los propios válidos que están allí en este momento, cuando no puedan manejarse puedan continuar con nosotros».

Con ello, no solo se consigue que no tengan que salir del municipio sino también más puestos de trabajo en el municipio, ya que la ampliación requerirá más personal. «Será una comodidad además para los familiares y para los propios usuarios, porque mientras tienen salud, pueden salir a pasear y estar en su pueblo». El primer edil calcula que serían 26 plazas en total con válidos y asistidos.

Igualmente, el equipo de gobierno está trabajando en un auditorio porque «es muy importante la cultura y no se le atiende lo que se le debería atender. Ya están con la climatización y solo quedaría poner las butacas, amueblar y preparar los camerinos», resalta.

Las obras que realiza el gobierno municipal redundarán en la creación de nuevos puestos de trabajo

Telesforo Jiménez explica que en estos pueblos, cuando llega el otoño y el invierno «la gente se recoge». Con este proyecto se abre la posibilidad de que los fines de semana haya una actividad cultural, como cine, teatro, eventos musicales, «algo que a las personas les incite a salir de casa y no se recojan tan temprano. Va a quedar de lujo, va a ser bonito, y va a gustar ya que está hecho con mucha delicadeza y elegancia a la vez», indica el regidor, que promete un pase de prensa para que este diario pueda conocer las instalaciones cuando ya estén listas.

Por último y sobre el turismo, Jiménez apunta que Monroy se encuentra en una «zona privilegiada. Disponemos de una ruta senderista extraordinaria. La zona del Cabril, Los Molinos, olivares que se convierten en un privilegio para la vista. Asimismo contamos con la Villa Romana, un poco degradada porque Patrimonio no me la atiende bien», se queja el mandatario municipal. «Contamos con la parcela vallada con la casa señorial, los graneros, y es muy complicado el mantenimiento y limpieza. Pero es un sitio ideal», dice. Monroy cuenta con tres restaurantes que ofrecen un exquisito servicio y este año se prevé abrir la piscina.