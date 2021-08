El Museo Vostell Malpartida (MVM) volverá a bucear en las músicas exploratorias internacionales en septiembre con la XXIII edición del Ciclo de Música Contemporánea, que este año presenta cinco conciertos, uno de ellos estreno mundial.

Desde hace 24 años, el Vostell enarbola cada mes de septiembre la bandera de las músicas desconocidas, y desde hace cinco lo hace al abrigo económico del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

Las paredes del Vostell volverán a retumbar de contemporaneidad del 16 al 24 de septiembre, a partir de las 21.00 horas. El concierto inaugural correrá a cargo de los lusos Margarida García y Manuel Mota. «Asistiremos a un choque de titanes; dos pesos pesados de la experimentación sonora lusa que llevan más de una década creando y tocando juntos», apuntan desde el CNDM, sobre un dúo que enlaza prácticas compositivas e interpretativas.

El estreno mundial del ciclo vendrá al día siguiente de la mano de «Around the Sound», un espectáculo poliédrico, creado y desarrollado por Joan Castelló ex profeso para el MVM e inspirado en los ecos del movimiento Fluxus, con Wolf Vostell a la cabeza.

El sábado, 18 de septiembre, será el turno de Birgit Uhler con «Matter matters», cuyo concierto dará comienzo con la proyección del vídeo «How to get away by car», creado en Hamburgo, que explora en la improvisación musical para chapas metálicas y coche de juguete.

«Pausa» es el proyecto que presentará al día siguiente Barbara Held que explora los límites de los procesos generativos, con una obra electrónica que simultanea el ordenador y la resonancia del cuerpo de la intérprete.

El ciclo lo cerrará «Desiertos europeos» de Pelayo Fernández Arrizabalaga, una composición electrónica en tiempo real inspirada en ruinas industriales.