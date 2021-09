Cita con la historia y las tradiciones. Valdefuentes celebra los días 1 a 3 de octubre su ancestral y vistosa Fiesta de los Tableros, un acontecimiento en honor a la Virgen del Rosario y cuyas primeras manifestaciones escritas datan de 1879. En la actualidad se trabaja para la obtención del reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional y de hecho recibe este año la visita de los técnicos de la Junta para valorar este reconocimiento junto a las fiestas de Torre de Santa María y Tablas de Alba. La solicitud de estas tres localidades en conjunto se presentó el pasado 21 de junio.

Este año Valdefuentes acoge además los días 1 y 2 de octubre el festival hispanoluso Europa Sur en su décimo primera edición, que tendrá carácter gratuito.

A la presentación de la Fiesta de los Tableros y del Festival de Música Europa Sur esta mañana, asistieron Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes; Patricia Valle Corriols, diputada de Turismo; Juan Pedro González Bonilla, presidente de la Asociación Bon Vivant; Juana García Palomino, presidenta de la Asociación de Mujeres y Hombres por la Igualdad; y José Antonio Barquilla, persona encargada de la Flauta.

La fiesta de Los Tableros se celebró ininterrumpidamente hasta los años 60 en Valdefuentes, pero la emigración hizo mella en ella. Sin embargo, gracias a las asociaciones locales, la parroquia y el ayuntamiento se recuperó en 2012.

En la actualidad es una de las señas de identidad de Valdefuentes, capital del Esgrafiado. La fiesta se ha representado en 2014 la plaza de España de Sevilla, en el VI Encuentro de Casas Regionales, en 2017, en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), y el 20 de enero del 2020 en el Paseo Cánovas de Cáceres y en el Palacio de Carvajal.

Consiste en que cuatro tableras y cuatro madrinas vestidas con el traje regional llevan sobre su cabeza unas tablas alargadas, muy ornamentadas sobre las que se colocan panes, dulces y se adornan con arcos vegetales, flores de papel, banderas y estandartes con los santos a los que se realiza una ofrenda. Están acompañadas de ocho danzadores que bailan el Chicurrichi mientras tocan las castañuelas, al son del tambor y la flauta.

Las calles y plazas por las que pasa el desfile se engalanarán -si la situación sanitaria lo permite- con 3.000 flores que confeccionan las asociaciones locales. Unas cien personas lucirán el traje regional, entre ellas, la Escuela Infantil de Tableros, creada hace cuatro años.

El ritual se inició el pasado 15 de agosto cuando el sacerdote tras la eucaristía presentó a las madrinas y tableras de este año. Durante septiembre se realizaron los ensayos de los bailes.

Europa Sur

Además, los días 1 y 2 de octubre la localidad acoge la décimo primera edición del festival de música hispanoluso Europa Sur, cuyo cartel acoge a La Frontera, The Refrescos, Micky y los Colosos del Ritmo, los lisboetas The Manchesters, los extremeños Descartados y los sevillanos The Neuras. El festival, que es gratuito, se celebra por primera vez fuera de Cáceres y habrá autobuses igualmente sin coste hasta Valdefuentes. La empresa Autocares Gil pone a disposición de los amantes de la música pop un servicio de autocares gratuito, que saldrán de la plaza Obispo Galarza a las 20.30 horas los dos días de Festival Europa Sur,

De forma paralela, se celebrará el Rally Ibérico de Scooters Clásicas en su décimo primera edición para amantes de vespas y lambretas.