Las declaraciones del alcalde de Aliseda, Ángel Gordo, a este periódico sobre su temor a que el elevado déficit presupuestario que arrastra la residencia de mayores Angelita Olgado (500.000 euros) suponga la «quiebra técnica para el ayuntamiento» alisedeño, y que la única opción viable pasa por externalizar el servicio, han generado una rápida contestación.

Por un lado, el sindicato CSIF se ha negado a asistir hoy al encuentro con el regidor (al que están citadas otras centrales sindicales) para tratar el asunto de la bolsa de empleo del centro.

«Ante las declaraciones del alcalde de Aliseda publicadas en el Periódico Extremadura en las que aboga por la privatización de la residencia, y dado que nos ha convocado él mismo a una reunión para ver las bolsas de trabajo, no asistiremos mientras no defienda el centro como organismo público del ayuntamiento», han expresado desde el sindicato en un comunicado.

Por su parte, el PSOE de Aliseda también ha lanzado un duro mensaje al regidor a través de sus redes sociales, donde pide al alcalde que «deje de amenazar al pueblo y empiece a tomar medidas para acabar con el déficit de la residencia».

El Grupo Socialista sostiene que el pleno del ayuntamiento celebrado el pasado 28 de junio, «le entregamos nuestro plan» para buscar soluciones al centro sin abandonar la gestión pública.

Un plan que «consta en el acta de dicho pleno y que publicamos en las redes sociales para que lo conociera todo el pueblo».

«Por lo tanto», apostillan desde el PSOE, «miente descaradamente cuando dice que nadie le da alternativa a la privatización que usted pretende».

E inciden en que «le puede gustar más o menos nuestro plan, pero no puede decir que no hay alternativa; es más, le ofrecimos negociarlo para modificarlo con las aportaciones que usted hiciera, pero hasta ahora no ha planteado ninguna. Y ya han pasado cuatro meses y sigue sin hacer nada».

Para el grupo socialista el alcalde «sigue aferrándose a una privatización que en su programa electoral aseguró que nunca llevaría a cabo».

Eso, argumentan desde el PSOE, «motivó que la mayoría de sus concejales», en referencia a los ediles populares, «votaran en contra y que dimitieran, cuando el alcalde siguió empeñado en llevarla a cabo. Y ahora se encuentran solos usted y su mujer, y la teniente de alcalde y su marido porque ya no les queda nadie más en la lista que presentaron a las elecciones».

Al respecto, Ángel Gordo ya se refirió a que algunos ediles del PP han abandonado su acta de concejal por las «presiones» recibidas por parte del pueblo.

Desde el PSOE reprochan al alcalde que «amenace al pueblo con el cierre de la residencia y la ruina del ayuntamiento, si no se hace lo que usted quiere».

En este sentido, Ángel Gordo, en declaraciones a este periódico, apuntó hacia «un posible cierre de la residencia», pero a largo plazo; dado que el centro supone un coste de 1,3 millones de euros para un consistorio que maneja un presupuesto anual de 2,7 millones, por lo que el alcalde calculó que en un plazo de «algo más de un año», se podría comenzar a lamentar una situación de impagos

«Nos parece un chantaje inaceptable que no vamos a consentir y que no nos hará desistir de nuestro empeño en que la residencia siga siendo de gestión municipal», insisten desde el PSOE.

En este punto, afirman que «se debe asegurar una atención de calidad a nuestros mayores y unas condiciones laborales dignas a los trabajadores».

Por esto, ofrecen al alcalde que ponga en práctica las medidas del plan presentado e incluso le ofrecen la «posibilidad de negociar ese plan» que han registrado.