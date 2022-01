Jarramplas, mítico personaje protagonista de la Fiesta de Interés Turístico Nacional que se celebra en Piornal en honor a San Sebastián, ha regresado hoy (tras un año en silencio por la covid) haciendo historia. Durante 20 minutos, la piornalega María Hernando se ha convertido en la primera mujer en enfundarse el traje y portar la máscara de este demonio danzante, cuya vestimenta multicolor esconde debajo una pesada armadura de casi 50 kilos.

El mismo peso de esta piornalega que ha hecho historia, aunque su padre no quería en un principio que se vistiera: “estaba muy enfadado conmigo. Mi familia tenía miedo porque me rompí la cadera y temían que pudiera volverme a pasar”.

Pero, finalmente, “me he relajado cuando mi padre me ha dicho: adelante, mira por debajo de la máscara y tira por el medio de la calle con paso firme. El también llevó el traje de Jarramplas hace décadas y sabe de lo que habla”.

Es el mayor orgullo para un piornalego: vestir el traje de Jarramplas. Y lista oficial de candidatos a liderar esta fiesta, en la que se apuntan aquellos vecinos que quieren ponerse en la piel del personaje, está completa hasta el año 2047. Pero hasta ahora, ninguna mujer había portado el traje, aunque haya sido a modo de suplencia.

Hernando es periodista de Canal Extremadura. Y a mediodía cumplía su sueño de desfilar vestida de Jarramplas por las calles de su pueblo.

“Lo he disfrutado y he visto como el pueblo disfrutaba conmigo”, relata la piornalega a el Periódico Extremadura. “A mí el traje no me pesaba; mis amigos me llevaban en ‘volandas’ animándome. Aunque tenía miedo de no poder respirar; pero el consejo de mi padre ha ayudado. Al final, no importa el físico ni si eres hombre o mujer”.

Ante este hito histórico, María plantea esta reflexión: “espero que esto abra la veda. Aunque yo no lo he hecho con ese propósito, sino por vivir la experiencia”, aclara.