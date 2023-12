Torrejoncillo se vuelca un año más en honores y agasajos a la Virgen María Inmaculada en su Encamisá, una Fiesta de Interés Turístico Regional que conmueve a cuantos la conocen y que emociona a los vecinos de forma tal que ese sentimiento no puede expresarse con palabras. La liturgia de esta gran celebración de la virginidad de la madre de Cristo comprende un extenso programa de actividades que arrancó el pasado 20 de noviembre con la apertura de la exposición de carteles de La Encamisá en la Casa de Cultural. Los actos religiosos se suceden estos días como la visita pastoral a los mayores que finaliza mañana y que consiste en llevarles un estandarte de María Inmaculada. El próximo día 8 de diciembre finalizará un novenario en el que todos los días predicará Raúl Hernández Pérez. «Esta fiesta es una expresión de la fe cristiana en la Virgen María de todo un pueblo», explica el alcalde de Torrejoncillo, Jesús Manuel Rodríguez Pacheco.

El pasado jueves, tras la novena se representó la obra ‘La vida como ruido, el ruido de la vida de Wolf Vostell’ a cargo de la compañía de Jesús Custodio-La Barraca. Uno de los momentos más emocionantes se vivió ayer durante el pregón de fiestas a cargo de Miguel Arias Freixo y la actuación posterior del Trío Van Hoboken. Miguel es un vecino muy querido e implicado en el municipio, trabajador de una entidad bancaria y además, actor. En el pregón transmitió su visión personal de las fiestas. La Asociación de Paladines de La Encamisá, alma mater de la celebración, se encarga cada año de la elección del pregonero.

Ofrenda floral

Hoy, 3 de diciembre, será uno de los momentos más importantes de La Encamisá, el de la ofrenda de flores a la Virgen María, por vecinos vestidos con el traje típico de Torrejoncillo, en el que destaca el famoso y colorido pañuelo del gajo. Los hombres portan la tradicional capa. Participan torrejoncillanos de todas las edades. Los vecinos realizan un pequeño recorrido con sus ramos, pasan por la plaza de La Encamisá donde se encuentra el monumento. Después vuelven a la iglesia parroquial para ofrecer las flores a la Virgen Inmaculada.

No obstante, habrá una ofrenda especial, la que realice Encinar Granados Moreno. Ella es la elegida para transmitir con sus palabras el sentir de los vecinos y les representa en esa expresión de cariño. Cada año va rotando entre una niña, una mujer soltera y una mujer casada. Se trata de un instante de una emoción indescriptible.

Una vez finalizada la ofrenda habrá un convite para todos los asistentes en la Asociación de Paladines de Torrejoncillo, que cumple medio siglo de existencia. Con este motivo la Asociación Paladines de La Encamisá, celebró el mes pasado una misa donde estaban invitados todas las personas que han pasado por la asociación. A este evento acudieron un total de 115 antiguos directivos y familiares. El próximo 25 de noviembre se volvió a repetir el encuentro, pero en esta ocasión acudieron todos los pregoneros y oferentes de este medio siglo de asociación.

Andar La Encamisá

Al filo de la medianoche, una vez que sea jueves 6, se desarrolla el acto de Andar La Encamisá. Se trata de hacer el mismo recorrido de los jinetes y devotos en la fiesta pero realizado de forma particular por las familias, generalmente, por una promesa o por no poder asistir al día siguiente a los actos. El recorrido se realiza este circuito en silencio, de forma íntima, recordando a los seres queridos que ya no están y puede completarse durante toda la jornada.

La fecha más esperada por los torrejoncillanos es la del 7 de diciembre, cuando se celebre La Encamisá propiamente dicha. A las diez de la noche sale el Estandarte de María Inmaculada y comienza la procesión. Es un precioso estandarte celeste que lleva un bordado de la Virgen Inmaculada. En ese mismo momento las salvas de las escopetas llenan de estruendo y olor a pólvora mientras los vecinos se desviven en vítores a María Inmaculada. Un momento muy importante es la entrega del estandarte al mayordomo, subido a un caballo ornamentado para este gran acontecimiento y que va acompañado por jinetes que lo aclaman con gran devoción. “Es un momento histórico, que no puede narrarse con palabras. Es el sentimiento de un pueblo”, añade el alcalde Manuel Rodríguez. La previsión es que este año participen 150 jinetes y otro número similar de escopeteros.

Indumentaria

Muy interesante es la indumentaria de estos jinetes, pues van con sábanas blancas de puntillas. La procesión se desarrolla entre vivas y estruendos de salvas mientras recorre las calles de Torrejoncillo. Añaden un elemento más de esplendor las hogueras que se encienden en el recorrido, preparadas por esmero por las familias. Tras dos horas y media de procesión el estandarte regresa a la iglesia parroquial también en medio de las alabanzas de los presentes. Antes de su entrada se queman fuegos artificiales.

Muy entrañable es el momento de la invitación de todos los asistentes al coquillo con vino de la tierra. El coquillo es el dulce típico de Torrejoncillo, un tipo de pestiño exquisito. Es el premio o el reconocimiento a los participantes, que ofrecen los mayordomos en su casa. Tanto la recogida y entrega de los faroles así como el convite al término de la procesión será en la calle Virgen de Guadalupe. Como portaestandarte estará Rubén Sánchez García y como mayordomos actúan Antonio Sánchez de Sande y María García Hernández. La devoción y la ilusión por la Encamisá hace que muchos vecinos tengan caballos solo por esa noche y muchos se alquilen.

Día de La Pura

Al día siguiente, viernes 8 de diciembre es el Día de la Pura y al mediodía hay misa y procesión, tras la cual se celebra un convite en San Mar. Es también una procesión muy sentida, aunque menos espectacular. Por la tarde a las cuatro y media finaliza el novenario y tiene lugar la procesión de La Pura. Al sábado 9 de diciembre se le conoce como La Pura Chica, más orientada a los más pequeños, y al mediodía actúa en el pabellón Funambulus Teatro, tras la que habrá un convite para todos los asistentes.

Todos los actos van a ser retransmitidos por la TTV Torrejoncillo Televisión en colaboración con la Universidad Popular de Torrejoncillo. La retransmisión será a través de la página web www.laencamisa.org, concretamente la salida y entrada del estandarte así, como alguna parte de interés del recorrido con las imágenes cedidas por TTV de forma desinteresada.

Otra de las novedades de este año es la reciente constitución de la Asociación de Escopeteros de La Encamisá, presidida por Alberto León Granado. Su origen se encuentra en seis jóvenes escopeteros que desde pequeños han vivido esta fiesta de Interés Turístico Nacional. Estos jóvenes han redactado los estatutos, acta fundacional y gestionar los distintos trámites para inscribir la misma en el Registro de Asociaciones de Extremadura, por tanto, ostentan los cargos de directiva. Este año alcanzar los 150 escopeteros es un gran éxito, porque hace unos años se vivió una merma de su número debido a los numerosos requisitos que se solicitan. La asociación está impulsando su crecimiento. La Junta Local de Seguridad ya se reunió y en el dispositivo participan policías locales de poblaciones cercanas, Guardia Civil, USECIC, y Protección Civil. En total 120 efectivos velando porque todo transcurra con total normalidad.

Orígenes

Sobre los orígenes de la fiesta hay varias versiones. El alcalde Manuel Rodríguez se inclina por que se encuentra en la Batalla de Pavía, en la que un destacado miembro del ejército español era torrejoncillano. Gana ron la batalla sorprendiendo al enemigo utilizando sábanas blancas para ocultarse en la nieve y anunciaron la victoria entrando al galope en Torrejoncillo y disparando salvas.