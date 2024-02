La piscina climatizada de la ciudad trujillana continúa siendo motivo de desencuentro entre el equipo de gobierno y la oposición, concretamente, el Partido Socialista. De hecho, esta cuestión volvió a ponerse de manifiesto en el pleno del pasado martes, cuando en ruegos y preguntas, el PSOE preguntó sobre las previsiones respecto a la reanudación de este servicio.

De esta manera, Manuela Ortega, portavoz de los socialistas, se dirigió a la alcaldesa, Inés Rubio, manifestando que, siguiendo su indicación, su grupo había solicitado el informe que contenía las deficiencias de la piscina. «Los técnicos dicen que hay que legalizar definitivamente la acometida eléctrica que va desde el Centro de Tranformación Las Carmelitas hasta el modulo de contadores ya construido, lo que supondría aprobar una modificación puntual de la normativa, en la que se tardaría alrededor de seis meses», concluyó la concejala.

Del mismo modo, Ortega recordó que en el momento de la apertura, en marzo, lo que había era una acometida temporal, ya que «cuando la piscina está funcionando sola, hay suficiente potencia». Por ello, sugirió volver a solicitar a Iberdrola dicha acometida provisional.

Asimismo, comentó que existe otro informe que contiene otra serie de deficiencias, según el PSOE, subsanables, como son goteras, cristales o suelos, «propias del mantenimiento de un edificio público», dijo.

Al respecto, Rubio respondió que «le daría vergüenza preguntar una y otra vez por la piscina climatizada», cuestionando «si les parecía normal» inaugurar una piscina sin tener esta cuestión legalizada. Asimismo, la mandataria recalcó que el anterior gobierno «conocía la problemática».

En la misma línea, la dirigente reiteró que «el proyecto no contaba con los parabienes», sin embargo, avanzó que se está trabajando para ello, porque, según aclaró «no vamos a desmontar proyectos. No quieran confundir ni tergiversar», pidió a la oposición. No obstante, repitió, como en ocasiones anteriores, que «quieren una piscina climatizada que cumpla la normativa» e hizo hincapié en que la seguridad de los usuarios es lo más importante.