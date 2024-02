Pescueza tendrá su Festivalino 2024. La Junta de Extremadura ha garantizado este martes una subvención de 10.000 euros del Instituto de la Juventud (IJEX) que se suma a los 15.000 euros de Cultura para la continuidad de la cita musical. Así lo ha anunciado la directora del IJEX, Raquel Bellot, antes de comparecer en la comisión de la Asamblea de Extremdura. "La Junta cumple su palabra. La ayuda que daremos por parte del IJEX irá destinada a sufragar los gastos de sonido e iluminación de los escenarios", ha señalado la directora del instituto, quien además ha asegurado que desde el Ejecutivo regional se ha mantenido un "diálogo abierto" con el ayuntamiento para garantizar la continuidad del festival.

No obstante, según informa la Junta en una nota, Martín Bellot ha explicado que antes de conceder la ayuda se han evaluado las distintas posibilidades de financiación, así como la justificación presentada por el ayuntamiento de Pescueza para recibir la ayuda del IJEX. En este sentido, ha apuntado que el año pasado "no se financió ni un solo grupo joven emergente en el Festivalino con el dinero del IJEX, tal y como indicaba el consistorio en su justificación", algo que, a su juicio, "no debería ocurrir en próximas ediciones".

Por otro lado, ha indicado que el ayuntamiento argumentó en su justificación que el festival favorecía el asentamiento de la población joven en el municipio. Desde el IJEX, ha explicado, "queremos que haya cada vez más jóvenes creadores y no meros espectadores". En esta línea, ha señalado que lo que de verdad asienta población joven en el mundo rural son las posibilidades de encontrar un empleo, al tiempo que ha rechazado la "inercia en la concesión de ayudas de manera discrecional por el anterior Ejecutivo socialista".

Por último, ha emplazado al ayuntamiento de Pescueza a presentar el Festivalino el próximo año a la convocatoria de ayudas del IJEX en concurrencia competitiva, en aras de fomentar la igualdad de todos los extremeños, independientemente del lugar en el que vivan.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Pescueza denunció que la Junta de Extremadura planteó quitar de los Presupuestos Generales la ayuda a la Asociación Amigos de Pescueza para la celebración del Festivalino, reduciendo la aportación de 25.000 euros a 15.000 euros. El Festivalino, conocido como "el festival más pequeño del mundo", inició su trayectoria en 2008 para ser "altavoz de las zonas rurales" por medio de la cultura y la concienciación medioambiental. Un festival que han apadrinado Rayden, Amaral, Manuel Carrasco, Rozalén, Celtas Cortos, Huecco, Revolver y Tanxugueiras.

El pasado enero, la problación, de apenas 150 habitantes, organizó una jornada reivindicativa en la que clamó por su festival, que reúne anualmente a unas 8.000 personas.