Cinco millones de cupones de la ONCE promocionan el Día de la Luz

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro; el delegado de ONCE, Fernando Iglesias; la directora de la Agencia de la ONCE en Cáceres, Isabel Góngora; Javier Garcinuño, presidente de APDISLUZ, Iván Durán; y los vendedores de la ONCE, Albino y José. / LOLI HIGUERO