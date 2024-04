Daniel Parra: la voz del Día de la Luz

«¡Atención! Acaba de salir un jinete y una amazona». Estas palabras son las más repetidas durante las tandas de carreras de caballos a través de la megafonía que recorre todos los puntos de La Corredera y son fundamentales para aumentar la seguridad durante la cita. Desde el balcón del número 46 de esta calle y junto a su micrófono, Daniel Parra es el encargado de avisar del paso de cada caballista que cruza la vía: «Mucho cuidado en las Cuatro Esquinas, en Correos y al final del recorrido».

La de Parra lleva siendo «la voz oficial del Día de la Luz» desde hace 19 años. «Todo esto lo hago de forma altruista, hay gratificaciones, pero lo hago porque me gusta», señala a este diario. Su rutina durante este día comienza con la primera procesión, a las 8 de la mañana. También hace los avisos de las dos tandas de carreras de caballos y, entre ambas, participa en los desfiles de carrozas.

«Este día es el más importante para Arroyo de la Luz. El arraigo es muy grande y más aún siendo la voz que se encarga de avisar, que es un eslabón fundamental», indica Parra. Ya es una institución en la localidad y todos los arroyanos se preocupan por el estado de su voz en los días previos a la cita: «La gente me dice que si ya me he tomado las claras de huevo. Lo que yo intento es evitar el hielo dos semanas antes. Estoy muy agradecido con todo el público porque siempre me tratan genial. Soy muy querido», finaliza.

