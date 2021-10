Los últimos datos conocidos sobre la evolución del clima, lejos de disipar el pesimismo, no hacen sino agravarlo. Si el último informe del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC), dado a conocer este verano, ya era preocupante, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la ONU, demostraba aún más recientemente que dichos pronósticos se quedaron cortos, porque trabajaba con datos de dos años de antigüedad. Con las evidencias más recientes en la mano, la OMM no descarta un aumento de la temperatura que directamente duplique el objetivo de 1,5º C del Acuerdo de París.

El planeta sigue en la senda de un calentamiento acelerado que podría llevar a un aumento de la temperatura de hasta 3 grados centígrados, frente a los 1,5º planteados en el Acuerdo de París o los 2º considerados como el límite máximo asumible, según advertía recientemente el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas, al presentar un informe con los datos más recientes sobre el clima.

"Actualmente vamos camino de un calentamiento de 3 grados, en lugar de 1,5º a 2º grados. Sería necesario para el bienestar del ser humano, la naturaleza y el planeta, mantenernos en el objetivo de 1,5º C", dijo el científico, quien expuso en conferencia de prensa varios datos que desmienten que la pandemia haya tenido alguna repercusión beneficiosa (más allá del corto plazo) en relación con el cambio climático.

La OMM ya cuenta con mediciones que demuestran que, si bien las emisiones de dióxido de carbono se redujeron durante algún tiempo debido a las medidas de confinamiento, una vez pasado ese periodo están aumentando rápidamente. Globalmente, es como si no se hubiera avanzado nada.

De hecho, el ritmo de emisiones actual permite asegurar que no se cumplirán los objetivos climáticos de París. Hace falta reducir mucho más las emisiones de CO2. En concreto, frente a las 1,98 gigatoneladas que se recortaron con la pandemia, haría falta reducirlas en, al menos, 15 gigatoneladas. Y eso solo para conseguir el objetivo de 2º C, porque si se aspira al más ambicioso de 1,5º C deberían recortarse 32 gigatoneladas.

Taalas admitió la grave perturbación general que ha ocasionado la covid en el conjunto de la humanidad pero recordó que el impacto del cambio climático será mucho más grave y a muy largo plazo, especialmente si los países no toman medidas decididas para paliar este fenómeno. "Si fracasamos en la mitigación, tendremos un problema permanente durante cientos o quizás miles de años, y sus efectos en el bienestar humano y en la economía serán mucho más dramáticos que los que ha tenido la pandemia, y conviene recordarlo”, enfatizó.

Las estimaciones citadas en el informe indican que entre enero y julio pasados las emisiones mundiales de los sectores de la energía eléctrica y la industria ya se encontraban al mismo nivel e incluso eran superiores al observado en el mismo periodo previo a la crisis sanitaria.

El informe plantea que es muy probable que ya en los próximos cinco años las temperaturas superen temporalmente el umbral de los 1,5 grados centígrados con respecto a las registradas en la era preindustrial (1850-1900).

Asimismo, este informe (elaborado por la OMM en colaboración con otras agencias del sistema de Naciones Unidas) confirma que las temperaturas medias entre 2017 y 2021 son las más elevadas registradas en el periodo de un lustro y fueron entre 1,06 y 1,26 grados más altas que hace 150 años.

"Lo que ha ocurrido en el último siglo es claramente una anomalía si lo comparamos con las estimaciones que tenemos de los últimos 100.000 años y esto tiene un impacto importante en la salud humana", explicó Taalas. El informe que presentó el pasado agosto el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático indicaba que ese aumento de la temperatura estaba en torno al 1,1 %, pero los datos que utilizó tenían un par de años de retraso por la naturaleza del análisis que requieren, mientras que el informe presentado ahora cubre hasta la primera mitad de este año.

Desastres excepcionales serán ahora frecuentes

Taalas recordó que el aumento de la temperatura de la atmósfera también está detrás de recientes fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor en el oeste de Canadá y de Estados Unidos, así como las graves inundaciones que tuvieron lugar en Alemania y Bélgica. Los megaincendios de Ávila y Málaga o la ola de calor sufrida en España en agosto se inscriben dentro de la misma dinámica.

En estos casos se trató de fenómenos muy inusuales, que suelen ocurrir cada cien años, pero que a causa del cambio climático "ahora pueden pasar cada veinte años o incluso menos", según el secretario general de la OMM.

La escala de los cambios experimentados este mismo año en el sistema climático en su conjunto no tiene precedentes en muchos cientos, e incluso miles, de años. Y es que ya se ha perdido mucho terreno en esta batalla. Según se indica en el informe, "incluso con la adopción de medidas ambiciosas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el nivel del mar seguirá aumentando y constituirá una amenaza para las islas de baja altitud y las poblaciones costeras de todo el mundo".

El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado al respecto que "este año es decisivo en lo que respecta a la acción climática".

"Aún estamos muy retrasados con respecto a la consecución de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Durante este año, hemos presenciado un nuevo crecimiento de las emisiones de combustibles fósiles, el aumento constante de las concentraciones de gases de efecto invernadero y los fenómenos meteorológicos violentos intensificados por las actividades humanas que han afectado a la salud, las vidas y los medios de subsistencia en todos los continentes. A menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a 1,5 °C será imposible, lo que traerá aparejadas consecuencias catastróficas para las personas y el planeta del cual dependemos", explica Guterres en el prólogo de este informe.