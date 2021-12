Pasa el tiempo, y quien debiera hacerlo sigue sin dar muestras de empatía, y sin ejercer sus funciones democráticas: Velar por el bienestar de los ciudadanos.

Incomprensiblemente seguimos abandonados a nuestra suerte, pero ya no me extraña, la mayoría de los políticos de hoy en dia nada tienen que ver con aquellos que me hacían vibrar en mi juventud con ideales progresistas, sociales, de igualdad y al servicio de los ciudadanos. Hoy se han vuelto cómodos, insensibles, partidistas, están cada vez más lejos de los ciudadanos, viven en un mundo paralelo.

Ya ni siquiera me hacen sentir rabia, son como son, es lo que hay, no dan para más...

Hoy me asaltó una duda, ingenuo de mi, ¿habrán pasado una buena noche Vara y sus Consejeros? Y los diputados socialistas de la cámara, ¿estarán felices? Y el señor Lemus, ¿habrá dormido tranquilo?

Seguro que sí, habrán estado felices y contentos juntos a los suyos, con mesas llenas de manjares y licores a tuti plen. Les importamos una mierda, lo han demostrado y siguen haciéndolo cada día que pasa.

Después de los últimos acontecimientos acaecidos en Alburquerque, después de la desbandada de concejales, viendo como se descompone nuestro pueblo, todavía no se dan las circunstancias para hacer algo que alivie nuestra situación?

Van para 14 nóminas impagadas, esto es inhumano y debería caérsele la cara de vergüenza permitiendo esto, si la tuvieran claro. No cabe en cabeza, medio amueblada, que estos señores permitan que Alburquerque sufra la dejadez, el machaque sicológico, el pisoteo democrático y la inacción de un desgobierno que está en minoría. Y es así porque hubo concejales que reaccionaron y pidieron explicaciones porque no estaban de acuerdo con el desgobierno, porque sabían que no se podía continuar igual, y viendo que nada cambiaba abandonaron. Y hubo otros, que con buen criterio, no cayeron en las redes de la mentira y la manipulación, y no se prestaron para apoyar está sinrazón.

Es un gobierno sin el apoyo masivo que tuvo en un tiempo ya lejano, con un pueblo agonizante, destrozado, un patrimonio embargado, un enfrentamiento social que es alimentado para intentar seguir aferrados al sillón egoistamente, obsesionados con el poder...

Es un desastre mayúsculo al que el Psoe no pone fin porque no quiere. ¿Por presuntos intereses "inconfesables"? Vaya usted a saber.

Señor Vara, no puede seguir permitiendo esto. ¡Dé la cara de una vez! Alburquerque no se merece lo que está pasando, no permita que pase ni un día más, acabe con está injusticia, es su obligación, le guste o no.