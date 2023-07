Visitar Cáceres es una experiencia gastronómica, cultural y social increíble. Lo reconozco, soy un asiduo foráneo que le encanta perderse por sus calles caminando sin rumbo y dejando en manos del azar el efecto sorpresa. A pesar de ello, todas mis visitas en los meses estivales están relacionadas con la búsqueda de piso para estudiantes (ser padres de familia numerosa obliga a ello) y debo decir que el efecto sorpresa es aún mayor que cuando camino por sus calles entre su gente.

No voy a entrar en la galopante subida de precios, pues como dijo un exministro delincuente del Partido Popular;: ¡Esto es el mercado, amigo! Sino en las condiciones de habitabilidad de dichos pisos. Muebles que ni los puntos limpios se encuentran, incluso muchos de ellos rotos; abonos en metálico para evitar el pago del impuestos, eufemísticamente denominados «no se declaran para beca», colchones que recuerdan a Santa Teresa con aquello de «una mala noche en una mala posada».

No sé si la actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, leerá estas líneas, o alguien de su gabinete de prensa, pero si ha decidido o la obligan a imponer un pin parental en los colegios, sería imprescindible primero poner un pin de habitabilidad en los pisos de alquiler de estudiantes, pues no son ciudadanos de segunda, y no todo debiera valer a la hora de alquilar pues si no se regula este mercado terminará por devorarnos.