Mi historia, debe de ser, como la de otros 99.999 extremeños y extremeñas, o eso al menos alegan, desde la sección de dependencia de la junta de Extremadura.

Esa es la ultima estimación, dicha por la operadora, amabilísima, dicho sea de paso, de Cadex Badajoz; ¿Que qué es Cadex?, pues muy sencillo: Centro Autonómico de Valoración de la Discapacidad en Extremadura... Son una sección dependiente del Sepad, que a su vez depende del SES y este ultimo depende de la todopoderosa Junta de Extremadura.

Pues para centrar el tiro. Hablaba muy sosegadamente con la operadora del Cadex, cuando me aconsejo, ella misma, que me armara de paciencia, pues en este mes que vivimos, se están valorando a las personas que entregaron su solicitud allá por el mes de marzo del 2020. Calculen ustedes la demora, en torno 3 añitos de nada; pues la maravillosa cantidad de solicitudes que han de gestionar o valorar, según la misma operadora es de al menos 100.000 personas. Dato que me resulta muy curioso, ya que la población actual de esta nuestra apreciada comunidad es de en torno a un millón de personas, con lo cual, casi un diez por ciento ha solicitado que lo valoren para obtener una discapacidad, curioso, ¿no?.

Mi situación personal no distara mucho de la del resto del personal, a saber:

Hombre, mediana edad, con familia a su cargo y familia qué carga con él, ictus cerebeloso, secuelas varias y fundido a negro. Todo el futuro y presente se va al traste, los planes se evaporan y el dinero se termina. Lo único que te ata a lo terrenal son las personas que aún recuerdan tu nombre y que exististe no solo en fotos.

Para el trámite de cualquier ayuda, económica y de bienestar, es absolutamente necesario valoración para el grado de discapacidad, dicha valoración es a nivel regional y las incapacidades laborales son a nivel estatal.

Esto lo comento porque para la valoración de la incapacidad en el INSS también hay que esperar 18 meses o año y medio, según lo prefieran y a eso añadir otro periodo para la resolución.

Resumiendo, que entre pitos y listas de esperas, lo normal es que se te vayan de tu vida, en torno a 4 años, esto sin añadir ningún meapilas que demore aún más tu martirio.

Pues lo dicho: que no te pase nada grave querido extremeñ@.

Que ni el color de la bandera, ni el escudo, ni la fe, si aún te queda, te sacarán de las listas de espera.