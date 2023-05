La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) tiene abierta ya la VII convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de fondos Leader para el periodo 2014-2020. Dichas ayudas rondan una cuantía total de 400.000 euros entre las distintas convocatorias. Por un lado, están las destinadas a proyectos no productivos en referencia a formación e información de los agentes económicos y sociales con un total de 35.000 euros. Los beneficiarios serán administraciones públicas y corporaciones.

Por otro lado, se concederán ayudas, por un montante de 300.000 euros, a aquellas iniciativas relacionadas con servicios básicos para la economía y la población rural y cuyos beneficiarios son asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, entidades locales, mancomunidades de municipios que promuevan proyectos no productivos que tengan por objeto la mejora de la calidad de vida de la población rural. Otra tercera convocatoria es la referida a proyectos no productivos en referencia a la renovación de poblaciones en las zonas rurales. Los beneficiarios finales de estas ayudas son asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, entidades locales y mancomunidades de municipios que promuevan proyectos no productivos en referencia a renovación de poblaciones en las zonas rurales. Esta convocatoria tiene una cuantía de 10.000 euros.

Una cuarta contempla ayudas para el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio rural. Los destinatarios son Administraciones públicas, corporaciones y entidades locales, que dispondrán de 40.000 en total. Finalmente, se destinarán otros 15.000 euros a la innovación social y la dinamización social y económica.