Durante varios meses de un año fatídico en el que se me murieron mi padre y mi mejor amigo de cáncer y en el que otra de mis mejores amigas sufrió una inflamación de la médula espinal que casi la deja en silla de ruedas, había dos canciones que escuchaba compulsivamente. Una, ‘That I will be good’, de Alanis Morissette. La otra, ‘Si salimos de esta’, de los Love of Lesbian. Estarán el sábado en el Stone and Music. Les precede Amaral y alguno hay que sueña con una colaboración entre los dos, en uno u otro concierto. Amaral, por cierto (Dios, cómo pasa el tiempo) cumple 25 años de carrera y presenta nuevo trabajo, ‘Salto al color’. «Son capaces de jugar con lo épico y lo íntimo», dice de ellos Pablo Cantero, director del FanCineGay Extremadura: «Han resistido a modas y a tonterías y, además, sus canciones forman parte de la banda sonora de nuestras vidas: no puedes decir ‘sin ti no soy nada’ sin que salte Amaral». Los días que pasan, las luces del alba. Y fue el último concierto «de verdad» antes de la pandemia, recuerda. Y, además, tienen una de las mejores canciones trans hecha en castellano, «Peces de colores»: Ni confusa / ni partida en dos / ni difícil de entender / ni tan indescifrable. / Vivo dentro de mi piel / más allá de las fronteras de mi carne».

Love of Lesbian también tiene nuevo disco, ‘V.E.H.N’ (Viaje épico hacía la nada)’, que han concebido como una continuación del épico ‘El Poeta Halley’. «Hay veces que una canción que habla de ti le gusta a todo el mundo menos a mí», canta Santi Balmes.

Ahora hemos cambiado todos los modos de escuchar los discos y solo oímos canciones sueltas en listas de alguna aplicación, pero, generalmente, los artistas conciben los discos como un proyecto unitario. Los conciertos también: llevo varios de Love of Lesbian a las espaldas y siempre voy con la misma persona (hola, Belén) y los ha habido de todos los tipos. Marionetas incluidas en aquel Gran Teatro de Cáceres, maravilloso. Podríamos dar una pasada a los discos de cabo a rabo.

Pero hay muchas más citas y muy jugosas.

En Badajoz, a las diez de la noche en el Parque de Castelar, habrá una muestra de ilustración en vivo de cuatro autores de la ciudad (y qué autores): Borja González (lean ‘The Black Hole’»: qué maravilla); Mayte Alvarado (que acaba de publicar la no menos maravillosa ‘La isla’; Fidel Martínez (hemos hablado ya aquí de su ‘Sarajevo Pain’) y Cisco Bellabestia, mitad de la editorial Aristas Martínez: la otra mitad, Sara Herculano, estará poniendo música porque también es artista sonora.

En Cáceres hay música: seis grupos extremeños pasarán hoy y mañana por el Foro de los Balbos: son Heiser, Chop chop & Los chicos de Shooterville y Firewood, que actúan hoy a partir de las nueve de la noche y Sergio Cepeda, La Barca y Rack Roll & Remayteds estarán allí mañana sábado. Además, Charly González inicia gira en Coria, su ciudad: será en la puerta del perdón de la catedral, a las diez y media de la noche. El acceso al público será a partir de las 21.30 hora y vayan pronto, porque el concierto es gratuito: asegúrense de coger sitio. En Arroyo de la Luz tiene lugar el Festival Internacional de Guitarra, con conciertos a las nueve de la noche en el cine de verano. Hoy estará la joven guitarrista checa Barbora Kubíková y mañana un viejo conocido del festival, Ricardo Gallén: es un lujo verlos tocar a ambos. El domingo, David Martínez, ganador de algunos de los más prestigiosos premios de interpretación: el director de la cita, Jacinto Sánchez, ha tirado la casa por la ventana después de que tuviera que decidir que el festival saliera de Cáceres por falta de apoyos.

Y Soleá Morente y La Frontera estarán hoy y mañana en Alcántara, en el Festival Europa Sur, que se celebra por primera vez fuera de Cáceres.

En Plasencia siguen las charlas ‘Al fresco’: la de esta tarde, a las ocho y media, se titula ‘Recuperar los sabores’. Estarán con Carlos Ramírez, del grupo Milo Ke Mandarini; con Lucas Rodriguez, del colectivo El Cinorrio y con la ilustradora Leticia Ruifernández. Así podremos conocer cómo diferentes proyectos trabajan a través de diversas artes (música, ilustración, etc.) en la búsqueda y la recuperación de los saberes populares y la tradición oral.

En Mérida, en los Cines Victoria, del 3 al 9 de septiembre, se proyecta, a las ocho de la tarde, esa delicia titulada ‘La nacencia’, un cortometraje dirigido por Tutxi Rodríguez que ya hemos podido ver en la localidad y que nos lleva a la poesía de Chamizo, al amor, a las relaciones entre generaciones distintas y con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esta tarde estarán allí el director y algunos de los participantes en el corto.

Y ya saben que, en Extremadura, tenemos teatro todo el año: en Hoyos se celebra el Festival Clacón, que comenzó ayer, con todas las medidas covid y con una programación diversa. Hoy estarán allí los miembros de la compañía portuguesa Ajidanha, a las nueve y media de la noche, con ‘Magallanes y Elcano’. Mañana sábado hay un día bastante completo, que comienza a las 12.00 con ‘El último reto’ de la compañía cacereña La Escalera de Tijera para público infantil. A las 21.30, la misma compañía pondrá en escena ‘Celestina, la tragiclownmedia’. Es muy divertida: no se la pierdan. Además, tenemos sesión ‘golfa’ a las 00.00 horas en la casa de cultura, con ‘Paulina y Catalino, de oficio peregrinos’, quienes aseguran risas contando los pormenores de un matrimonio de toda la vida pero con diferencias, antiguos pero modernos, de pueblo pero urbanos, sin edad y devotos pero realistas. El domingo se pondrá el broche de lujo con la compañía madrileña ‘Finestra Teatro”. A las nueve y media, además, Juan Díaz y Claudia Ferranti representarán “El vértigo del Dragón”, en la que Paco, un joven radical, secuestra a Mariana. Ambos coinciden en un momento y en un lugar, unidos por la violencia y el choque entre culturas.

En Montijo se desarrolla el Monticlown hasta el 19 de septiembre y con múltiples propuestas: hoy, Isla, de D’click, que nos habla sobre tres náufragos. Qué maravilla, tanta cultura segura.