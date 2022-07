"Mi vida es absolutamente un sueño"

Configurar un ‘cuadro Flamenco’ desde una visión abstracta de este arte, en un espacio limpio, desprovisto de toda ornamentación. Ese es el objetivo marcado por Ana Morales (Barcelona, 1982), bailaora y coreógrafa, con su nuevo espectáculo ‘Peculiar’, que presentará en el Mercat de les Flors, dentro del Festival Grec (Barcelona), los días 25 y 26 de julio tras su paso por Grande Halle de La Villette de París. Una obra coral en la que la andaluza de adopción se acompaña deRaül Refree (música off), Miguel Marín Árbol, Rycardo Moreno, Ana Crisman, Antonio Molina ‘El Choro’, Julia Acosta y Tomás de Perrate. Peculiar, si cabe también, no solo por la formación ecléctica sobre el escenario, sino por la propia concepción de Morales sobre un espectáculo en sí. «No suelo utilizar músicos que acompañan al baile que hacen una música con el concierto que yo les doy. Para mí la gente es el concepto en el que nos vamos a meter, no solo su música». La formación académica de Ana Morales, tanto en contemporáneo como en flamenco, la hacen diferente sobre el escenario porque muestra, en cada una de sus obras, su momento vital y emocional desde dos disciplinas diferentes que se complementan a la perfección. Y cada vez más, porque el ojo del aficionado ya reconoce otras texturas al flamenco y ahí, la bailaora, ha encontrado su sitio. Si ya se sentía cómoda sobre el escenario, ahora ha encontrado el marco y con la venia, para seguir haciendo lo que quiera. Y que así sea. Pasen y lean.

¿Qué tiene de diferente este ‘Peculiar’?

De diferente tiene la manera en la que se plantea. Me apetecía trabajar en equipo y llamar a gente que se acercara al flamenco de una manera singular, con la visión que cada uno tiene del flamenco, aunarnos y potenciar lo esencial de cada uno, no hacer algo estandarizado. Al fin y al cabo, es lo más particular a la hora de elegir a la gente, por otro lado, si es verdad que yo intento alejarme de lo popular y hacer una espacio creativo y visualmente interesante. Creo que lo más ‘Peculiar’ es la dualidad entre lo digital y el directo, que es interesante, y la gente que nos hemos juntado que somos un mundo cada uno de nosotros.

Su formación en contemporáneo y flamenco, ¿Qué le aporta a su baile?, ¿Qué le hace diferente?

Al haberme formado en una forma versátil y muy abierta, haberme formado durante mi infancia y adolescencia en Barcelona durante muchos años me permitió ver lo contemporáneo de una manera brutal porque creo que Barcelona es puntera en eso, y luego, el irme a Sevilla a trabajar el flamenco desde su forma más profunda y ahondando durante muchos años. No puedo separarme de esa dualidad que tengo muy metida en mi cuerpo. Lo contemporáneo va en mí. En mi visión actual, lo contemporáneo y el flamenco va unidos. Andrés Marín, Israel Galván…, creo que han trabajado la vanguardia desde la ruptura. No es que estuvieran enfadados con la tradición, pero sí que necesitaban romper con eso; mi generación, en cambio, hemos acogido la tradición de una forma más hermanada y orgánica. A mí me acompaña mucho lo contemporáneo, pero también lo tradicional, que es lo que me pellizca el estómago.

Quizás no sentís esa rabia, como pudieran sentir ellos, porque no tuvisteis esas vivencias de veros de niños bailando en peñas flamencas cuando no os apetecía…

Claro, ellos tienen un querer huir y romper… nos han abierto una puerta bastante heavy. Creo que nosotros trabajamos más de una forma orgánica y no desde el lugar del enfado o lo roto. Pero para eso está la vanguardia y es maravillosa.

¿Qué sensaciones ha extraído de su estreno absoluto en París?

La verdad es que muy buena, ¡no todos los días se estrena en París! El Grande Halle de La Villette tenía una partida económica que quería utilizar en una mujer y quería programar algo de flamenco y junto al Teatro de Nimes y la Bienal de Flamenco. Se presentó esta oportunidad justo en el 2020, en plena pandemia, lo tenía en el cajón y vi el momento.

Además, ha sido una experiencia grata, maravillosa y fabulosa porque que te cedan espacios, que te pongan todos los medios técnicos por delante, que puedas habitar ese espacio con bastantes días de antelación, estrenar y estar dos días más no son condiciones que se tengan de forma habitual y es algo que se ve en la creación, porque puedes proponer, probar, estar en un espacio grande para visualizar…, ha sido una creación escénica y eso es lo ideal porque hay pocas opciones de estar en espacios técnicos para crear. Ha sido muy tranquilo todo y la interacción con el público ha sido muy buena. Me he traído muy buen sabor de boca.

¿Considera que el público de la Bienal de Sevilla va a reaccionar de forma diferente al francés, por ejemplo?

A veces, me sorprendo mucho porque no sabes cómo va a reaccionar el público, porque, no es el espectáculo en sí, sino la energía de ese momento. Normalmente, el público francés es muy abierto a la cultura, está muy acostumbrado a ver danza, teatro con lo que es una sociedad que le gusta lo nuevo. Ellos están abiertos a lo nuevo, con lo que cualquier cosa que les llame la atención a ellos les fascina, aunque también depende de la región de Francia, porque el sur es más cercano al flamenco tradicional; pero de manera normal les gusta lo nuevo, cosa que al español no. El público español acepta más rápido lo ya conocido, algo que te suene, algo que tu cabeza conozca…, eso es un hándicap cuando trabajamos lo contemporáneo porque claro, nosotros trabajamos a raíz de algo que sale en el momento presente, pero creo que Peculiar’ sorprenderá porque hay una base electrónica potente, hay mucha improvisación, que es muy cercano al flamenco. Es un espectáculo muy minimalista para un público que se deje, que entre en toda esa energía que tiene la obra. Yo espero que se acoja bien pero también estoy preparada para cualquier cosa (se ríe), ¡para eso estamos en la creación!

¿Qué tienen de peculiar los sueños de Ana Morales?

(Se vuelve a reír) ¡Más mi vida que mis sueños! Soy una persona valiente y atrevida emocionalmente por lo que veo la vida como una fantasía, como un viaje, como algo mágico. Mi vida es absolutamente un sueño. Las personas que están a mi alrededor me dicen: Pero ¿Cómo no vas a hacer un espectáculo ‘peculiar’ si a ti cada día de te pasan cosas raras!