El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha felicitado este jueves al Museo del Prado por su rápida actuación ante el ataque que sufrieron este fin de semana las dos "majas" de Goya y ha recordado que el "riesgo cero no existe (...) No podemos poner un policía junto a cada cuadro".

Iceta, que ha asistido este jueves en el Prado a la presentación de 'Prado Extendido', ha recordado que se ha extremado la seguridad en los accesos de los museos nacionales.

Este miércoles el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, reconocía que el museo desde hace días contaba con policías de paisano -una medida que hasta ahora solo tenía el Prado- para hacer frente a posibles ataques, especialmente de su obra más emblemática, el 'Guernica', que no tiene cristal de protección.

Para alcanzar el "nivel cero de riesgo" habría que cerrar los museos. y eso es algo a lo que el ministerio no está dispuesto, ha dicho Iceta: "El objetivo de los museos es mostrar las obras que atesoran, vamos a poner todas las precauciones, pero no vamos a negar la función de cada museo".

Iceta cree que existen otras maneras de hacer una reivindicación "sin poner en peligro el patrimonio", y ha conminado a quienes emprenden este tipo de acciones, a que no dañen el "patrimonio de todos" y también su propia causa.

El director del Prado, Miguel Falomir, ha respondido a las acusaciones que se han vertido contra los vigilantes de sala por no usar la fuerza física contra los atacantes: "Los vigilantes no están autorizados para el uso de la fuerza física".

"No hay nada más fácil que atentar contra una obra, nosotros haremos todo lo posible (para que no pase)", ha dicho pero los atacantes accedieron con botes de plástico que no pudieron ser detectados por los arcos de metales.

Este jueves, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), ha condenado los ataques registrados en museos de todo el mundo por parte de grupos que luchan contra el cambio climático. La misiva asegura que los atacantes "subestiman la fragilidad" de las obras.

Al manifiesto se han adherido los directores del Museo Thyssen, Guillermo Solana; el Prado, Miguel Falomir, y el Reina Sofía, Manuel Borja Villel, así como los responsables de museos de todo el mundo.