El filme protagonizado por Tom Cruise ‘Top Gun: Maverick’, la película de dinosaurios ‘Jurassic World: Dominion’ y la producción de Marvel ‘Doctor Strange in the Multiverse of Sadness’ fueron las películas más taquilleras en el mundo en 2022.

La segunda parte de la película que sigue la historia del aviador naval Pete ‘Maverick’ Mitchel, interpretado por Cruise, superó la cifra de 1.488 millones de dólares en taquilla internacional, de la cual el 48,3% de sus ganancias fue generada en Estados Unidos, según el portal Box Mojo Office.

Con ‘Top Gun: Maverik’, Cruise logró sobrepasar el éxito en taquilla que le supuso ‘Mission: Imposible-Fallout’ en 2018, que recaudó más de 791 millones de dólares a nivel mundial.

El filme retoma la historia dirigida por Tony Scott en 1986 y retrata al aviador 36 años más tarde, ahora como instructor de pilotos que tendrá que enfrentar una última misión.

‘Top Gun’ se presentó en el Festival de Cannes y se ha posicionado como una de las películas predilectas que competirá en la temporada de premios con dos nominaciones a los Globos de Oro y que sigue en las listas de prenominados a los Oscar 2023 en las categorías de música original, sonido y efectos visuales.

Aunque la cifra posiciona al filme como uno de los más taquilleros en la historia, ‘Top Gun’ no superó los más de 1.906 millones de dólares que recaudó el filme ‘Spider-man: No Way Home’ en 2021.

La lista de las películas más taquilleras a nivel global en 2022 tiene en segundo lugar al filme ‘Jurassic World: Dominion’ con más de 1.001 millones de dólares recaudados en la taquilla.

La producción protagonizada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern y Sam Neill supuso la culminación del universo ‘Jurassic World’, que se inició en 2015 y que continuó con el legado y las altas expectativas que había dejado la saga fílmica de Steven Spielberg ‘Jurassic Park’.

Si bien la película obtuvo un porcentaje del 29% de aceptación por parte de los críticos según la página de cine Rotten Tomatoes, los datos demuestran que los fanáticos de todo el mundo recibieron el proyecto que evocaba a la nostalgia de la década de 1990 con más entusiasmo.

El tercer puesto lo ocupa el Universo Cinematográfico de Marvel por la película ‘Doctor Strange in the Multiverse of Sadness’, una de las más esperadas del año, con más de 955 millones de dólares acumulados en taquilla.

Esta fue la segunda entrega de las aventuras del hechicero de Marvel, Doctor Strange, a quien da vida el actor inglés Benedict Cumberbatch.

La lista continúa con títulos como ‘Minions: The Rise of Gru’ (más de 939 millones de dólares), ‘Black Panther: Wakanda Forever’ (más de 789 millones de dólares), ‘The Batman’ (más de 770 millones de dólares) y ‘Thor: Love and Thunder’ (más de 760 millones de dólares).

Pese a su tardío estreno el pasado 16 de diciembre, ‘Avatar: The Way of Water’ ya ha alcanzado hasta ahora el puesto número nueve del listado al haber acumulado más de 609 millones de dólares, según los últimos datos proporcionados por Box Office Mojo.

La segunda parte de ‘Avatar’ de James Cameron, que aún continúa en salas, tiene como reto superar o alcanzar el éxito de su primera entrega, que sigue siendo el filme más taquillero de toda la historia del cine al haber recaudado casi 3.000 millones de dólares