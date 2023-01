La película 'Blonde', un biopic sobre Marilyn Monroe, lidera este lunes con 8 nominaciones la 43ª edición de los premios Razzie, conocidos también como los 'anti-Oscar' porque distinguen a los peores filmes de cada año.

La cinta dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por la hispanocubana Ana de Armas fue seleccionada en alguna de las categorías más relevantes, como la de peor película, peor director o peor guion, anunció la fundación Golden Raspberry Awards, que organiza estos galardones.

Junto a 'Blonde', la terna de cinco candidatas a peor película la componen 'Pinocho', dirigida por Robert Zemeckis, 'Morbius' (Daniel Espinosa), 'Good Mourning' (Machine Gun Kelly y Mod Sun) y 'The King´s Daughter' (Sean McNamara).

Ana de Armas, que estuvo nominada este año a los Globos de Oro por su actuación, no fue objeto de estos cómicos premios en los que cualquier persona que pague su suscripción puede formar parte de la fundación y votar.

Después de 'Blonde', la producción más ridiculizada del año fue 'Morbius', que obtuvo 5 nominaciones -incluida la de peor película- con Jared Leto como aspirante a peor actor protagonista, apartado en el que competirá con Tom Hanks y su papel de Geppetto en el filme 'Pinocho' de Disney.

Disney estrenó su nueva versión de 'Pinocho', obra de Zemeckis, tres meses antes de que Netflix lanzara su propia adaptación dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, quien ya ha ganado el Globo de Oro y es firme candidato al Óscar en la categoría de animación por esta cinta.

El rapero Machine Gun Kelly por 'Good Mourning', la voz del comediante Pete Davidson en 'Mamarduke' y Sylvester Stallone haciendo de héroe en 'Samaritan' también fueron señalados por los Razzie como peores actores de la temporada.

En la versión femenina de este apartado figuran Bryce Dallas Howard ('Jurassic Park: Dominion'), Diane Keaton ('Mack and Rita'), Ryan Kiera Armstrong ('Firestarter'), Kaya Scodelario ('The Ring´s Daughter') y Alicia Silverstone ('The Requin').

En la categoría de peor actor de reparto vuelve a aparece el nombre de Hanks, esta vez encarnando al coronel Tom Parker en la aclamada 'Elvis', donde, según la organización, se mostró 'cargado de látex y con un acento ridículo'.

Los Razzie, unos premios controvertidos dentro de la industria de Hollywood por su carácter peyorativo, incluyen entre sus categorías otros apartados como, por ejemplo, peor combo en pantalla o peor 'remake' o secuela.

El nombre de la fundación que entrega estos galardones procede de la frase en inglés 'blowing a raspberry', que se refiere al sonido de un resoplido hecho para evidenciar que una obra es de mala calidad. En este caso, en señal de burla a la industria del cine estadounidense.

Su primera edición fue en 1981 y su entrega, que este año tendrá lugar el 11 de marzo, siempre coincide en la víspera de los Oscar.