EMI tenía muchas expectativas con Espaldas mojadas, la canción con la que los hermanos Campillo afrontaban el tema de la inmigración ilegal. Fue sacar el single y automáticamente llegó al número uno de Los 40 Principales el 1 de diciembre de 1990, arrebatándole el puesto a Roxette con It must have been love. El liderato, no obstante, duró hasta el día 8, cuando fueron superados por La Trampa con Acércate y bésame. Tam Tam Go! giró por Latinoamérica por primera vez: México, Chile, Perú... Sin hacer muchos "aspavientos", Espaldas mojadas caló. Cuenta Nacho que en España no se entendió muy bien por la escasa inmigración que entonces recibía el país. Pero, a pesar de eso, la canción funcionó.

"En aquella época, EMI compartía sus derechos con una editorial del Grupo PRISA que primero se llamaba Nuesa y después Nova”. Nacho Campillo enumera los pasos que había que seguir para estar en el primer puesto de los más escuchados. Para sonar en Los 40 Principales había dos estilos de pagos: "uno, cediendo los derechos editoriales; firmaba la editorial y firmábamos nosotros, pero nos negamos, así que la editorial cedió su 20% a Nova". Luego, como atestiguan Nacho y Javier, se pagaba en especie o en dinero (un millón de pesetas): “Las compañías pagaban un dinero y, como eran multinacionales, lo hacían en un paquete donde estábamos todos”. La transacción en especie consistía en una serie de actuaciones gratuitas: “La compañía pagaba todo el concierto, también a los músicos. Esa era una especie de moneda de cambio para que el grupo fuera número uno (lo que se llamaba el Disco Rojo)”. Pero esto lo supieron mucho después, no cuando firmaron el contrato editorial. “Recuerdo que en canciones como Bienvenidos (Miguel Ríos), el 20% o el 25% es de Nova, de PRISA. Sí, era la cuota por ser número uno”, contaba el periodista Joaquín Guzmán en una entrevista con Nacho Campillo en Rockola FM en 2014. Guzmán había trabajado en PRISA durante más de diez años como locutor de M80 Radio. “Cuando alguien firmaba con una editorial, yo les advertía: 'Ojo con lo que firmas'”.

Repasando los números de Espaldas mojadas con el vocalista y compositor, las cifras indican que Nova se llevaba un 20%, EMI un 30% y Tam Tam Go! un 50% a repartir entre Nacho (30%), Javier (12,5%) y Rafa (12,5%). “En aquella época era algo súper establecido”, comenta Campillo. “La discográfica nos decía que eso era así. Nosotros, desde el principio, éramos muy peleones. Nos leíamos los contratos, pero no teníamos mucha idea. Con el tiempo fuimos viendo contratos nuevos y comparábamos. ¡Y claro! Nos estaban metiendo unos palos tremendos”. En cuanto a los shows en vivo, ese 50% también iba para la radio y para la editorial.

Echa cuentas Nacho Campillo. Reconoce que perdieron mucho dinero tratándose del 50% de los derechos de Espaldas mojadas y calcula que han podido ser bastantes millones de pesetas (Javier prefiere no hacerlo para no enfadarse). “Fui consciente de todo esto con mi primer disco en solitario”, retoma Nacho. “Empecé a revisar contratos y pensé que eso había que cambiarlo. Entonces me fichó MCA, que era de Universal. Me ofrecieron hacer la editorial con ellos y dije que no, que me la hacía yo. Monté Calao Songs con Isabel y a partir de entonces empezamos a meter ahí todo mi repertorio, pero no el de Tam Tam Go!, porque ya lo tenía EMI de por vida. Los discos de Tam Tam Go! de la primera época ya son irrecuperables, salvo que nos metiéramos en un pleito gordo para recuperar los derechos”.

Un negocio redondo

En el año 2016, BMG adquiría los catálogos musicales de Nova a PRISA Radio. Cotejando la información en la base de datos de S.G.A.E., figuran como editores Sony Music Publishing Spain S.L. y BMG Forty Spain, por lo que los derechos editoriales de Espaldas mojadas son hoy día propiedad de Sony Music. “Seguimos igual”, comenta Nacho. “Hemos hablado con los abogados para recuperarlos; han incumplido un montón de cosas: las partituras, por ejemplo, no han existido y han perdido másters. Ahora mismo, esos contratos leoninos de por vida han sido declarados ilegales y esos contratos editoriales se hacen por 10 o por 5 años”. “Todavía no son ilegales”, puntualiza ahora Javier. “Hay que hacer una demanda para que alguien los declare ilegales. Hay cláusulas que son inconstitucionales. Nosotros estamos demandando. Tenemos un abogado que está viendo si nos podemos quedar con todos los derechos editoriales. Llevamos un año o una cosa así. Pero van a ir más grupos, no solo nosotros”.

Hay cláusulas [en los contratos editoriales] que son inconstitucionales. Nosotros estamos demandando. Tenemos un abogado que está viendo si nos podemos quedar con todos los derechos editoriales"

Paco Martín vendió Twins a D.R.O. en 1989 por 150 millones de pesetas (perdonando los últimos 50). Pero, curiosamente, el Grupo D.R.O. pasaba a manos de Warner Music International en 1993. Esta serie de compras hicieron que Spanish shuffle, editado por Twins, perteneciera a Warner. EMI, por otra parte, desaparecía en 2011 y su catálogo fonográfico de Tam Tam Go! (Spanish romance, Espaldas mojadas y Vida y color) se lo quedó Parlophone Label Group, bajo la tutela de Warner desde 2013.

El argentino Facundo Domínguez, conocido como DJ Kun, lanzaba en el año 2000 una adaptación de Espaldas mojadas –bajo el título de No hay dinero (Cruzando el río)– dentro del cedé titulado Crazy Atorrante con G.A.S.A., sello que adquirió Warner en 1993 por encontrarse dentro del Grupo D.R.O junto a Twins y D.R.O. “Después de la de Malos tiempos (Golpes Bajos) en Latin Kilombo (1998), estaba decidido a tener otra adaptación española para Crazy Atorrante (2000) pero que pudiera conectar con la América hispanohablante, de ahí este tema con la temática de los wet backs [espaldas mojadas] en la frontera”, cuenta DJ Kun por correo electrónico a este medio. “Yo ya tenía nociones –de preteenager– cuando tuve que subir (pero en avión) a San Antonio desde México con mis padres para regularizar mi condición de argentino inmigrante en México. Era natural incorporar el mariachi para que Warner México reaccionara y me publicara fuera de España”.

Nacho Campillo desvela que por esa "versión" Tam Tam Go! recibió su 50% correspondiente de los derechos. DJ Kun, según estima Campillo, un 10% por figurar como intérprete, pero el artista argentino arroja otros datos: "Al contactar con Warner Chappell, estaba gestándose la fusión con EMI Music Publishing, de ahí que facilitaran ceder los derechos como adaptación con un inusual 60% para Tam Tam Go! y un 40% para mí". "Él firmó el contrato de su disco con la editorial por un 60%-40%. De Espaldas mojadas solo se llevó un 10%", subraya Javier, respaldando el dato aportado por su hermano Nacho.

DJ Kun revela que la compañía exigió que la canción no podía tener el título original de Espaldas mojadas. Facundo insistió con el título de Cruzando el río, pero finalmente se quedó en No hay dinero. “Nadie pudo ponerme en contacto con ellos [Tam Tam Go!]; también me interesaba que Nacho la cantara, pero alguien vio la oportunidad de reunificar la banda y firmar un very profitable tour [una gira muy rentable]. Este fenómeno lo repetí en dos ocasiones más con Golpes Bajos y con Radio Futura y su Escuela de calor, hasta que salí de D.R.O. East/West porque me cansé de que me exigieran más versiones para recuperar a sus grupetes”. Continuando con el asunto de los derechos, DJ Kun afirma que del contrato de royalties fonográficos (7%), “la compañía nunca ha tenido los derechos a digitalizar o emitir por streaming este disco”, y que, hasta hoy, D.R.O. East/West, desde este segundo disco, no presentó ningún pago: “siempre puso excusas para no pagar, y a día de hoy no me incluyen en su base de datos digital para cobrar royalties. Ha licenciado el single a una disquera de posibles narcos mexicanos y no responden a ninguna llamada”.

En 2022, 32 años después de su estreno en la radio-fórmula, Espaldas mojadas volvía a ser grabada por Tam Tam Go!, esta vez acompañados de Mikel Izal, dentro del disco After 30, editado por Mitik Records, cuyo director es Aurelio Morata, bajista de Los Rebeldes y encargado de la carrera de la Jaime Urrutia. “Con la nueva versión de Espaldas mojadas, los derechos fonográficos son para nosotros y Mitik. Pero hemos grabado la canción unas cuantas veces”. Una de ellas, la que tocaron el 20 de septiembre del 2008 en el Teatro Romano de Mérida para el directo que a la postre publicaría Warner en 2009 como Bolero incendiado.

El resumen de esta historia es que Warner posee de Tam Tam Go! los discos (catálogo fonográfico) y Sony las canciones (la parte editorial). “Dados los tiempos que corrían y la falta de información que teníamos, nosotros firmamos lo que creíamos que era mejor. A toro pasado, no lo hubiera firmado jamás”, concluye Nacho Campillo. Javier, apoyando las palabras de Nacho, también cierra con una frase similar, dejando caer que, ante una negativa tajante, igual no hubieran podido trabajar y, por supuesto, no habría sonado Espaldas mojadas en la radio.