Tin&Tina, la dicha, la religión

«Mandadme un audio contándome cómo ha ido»: ese fue el audio que mandé la mañana del miércoles pasado, tras el preestreno, en los cines Capitol, del primer largometraje de Rubin Stein, ‘Tin&Tina’, que habla sobre el miedo y que, según me contaron quienes lo vieron en Madrid, «es muy valiente». No se habla de dinero, religión y política: es una norma no escrita, pero sí dicha y repetida desde que tenemos edad de sentarnos a la mesa con los adultos. En cine se dice que es mejor no trabajar con niños ni con animales. Porque hacen lo que les da la gana. Y, sin embargo, qué buenos actores infantiles hemos visto en pantalla.

Voy a hablar de una película que no he visto como homenaje a los que hacen cine, porque hacer cine es carísimo. Y recuerdo a María Sánchez Testón, a Diego González, a Francis Quirós, a Antonio Gil Aparicio, a María Pérez, a Ainhoa Rodríguez, a Yolanda Román, a José Antonio Moreno, a Silvia Venegas, a José María Fernández de Vega, a Álex Pachón, etc. etc. Con todos he hablado de cine (por cierto, ya que estamos, no se pierdan ‘Aftersun’, de Charlotte Wells: qué belleza en el dolor y en el recuerdo). Incluso con otros muchos que están en otras partes de la industria, como Emilio Luna o como Dani Lourtau o Ángel Briz o Pablo Cantero o Paula Duque o Alejandro Pachón. O con mi hermano, que es profesor de Primaria, pero al que mi hermano mayor la directora del Master de Crítica Cinematográfica de la Universidad de Barcelona le dijo: «No he podido enseñarte nada, pero qué placer observar tu manera de ver cine» y que sigue siendo la persona que más sabe de cine (y de Shakespeare) que conozco.

Ver y ver cine y ver más cine y comenzar a rodar y estudiar, como Mario Martínez en Barcelona. Aprender y aprender. «Ah, técnica. La ejecución física de una forma de arte. Los bloques de construcción de la artesanía. Es fácil perderse en el mundo de estudiar técnicas y esperar, algún día, dominarlas. También es tan fácil sentirse abrumado por la idea de necesitar equipos o ingredientes especializados para aprender esas técnicas». Lo escribe Bryan Ford y miren qué belleza: la ejecución física de una forma de arte. De algunos directores de cine, mi hermano y yo decimos: «Es un buen artesano».

Bryan Ford hace pan.

¿He dicho ya que yo leo libros de cocina como si fueran novelas? Tengo miles de libros de cocina: lo de miles es cierto: son unos cuatro mil. Ahora leo el de Bryan Ford, ‘El nuevo mundo de la masa madre’ y el de ‘Pan paso a paso’ de Ibán Yarza a la vez. El pan no tiene cualidades nutricionales reseñables: eso lo dejamos para los garbanzos. Pero no comemos pan porque alimente. Comemos pan porque está rico y porque, cuando está rico, está muy rico. Al cine le pasa lo mismo: podemos ver una película mala, chiclosa, con miga correosa que no recuerdes ni diez minutos después de haberla engullido o podemos ver otra con sabores complejos, aquí algo de cacao, aquí un tostado dulce, aquí unos ojos espectaculares.

El pan tiene ojos, sí: me lo recordó Isabel Sánchez Flores el otro día. Nadie escribe de comida como Isa (¿he dicho que leo libros de cocina…?). Ahora acaba de nacer su empresa La dicha. La puesta de largo fue durante el encuentro de diseño Encendidos, con mucho queso del lugar, flores eléctricas que te adormecen la boca, escamas de pimentón, patatera con miel sólida en copos, mermeladas, más patatera vegana, hummus con tomates en aceite y más quesos extremeños y mantequilla portuguesa porque denme un cubo de mantequilla, por favor. Sigan a ‘La dicha eventos’ en Instagram y estén atentos a nuevas sorpresas, porque habrá talleres y actividades y experiencias en torno a la comida y a la historia de la comida y al arte que ha propiciado la comida y a la literatura que se ha alimentado de la comida, porque, como toda la gente que escribe bien, Isa lee mucho y eso se nota cuando dice que no le gusta hablar, pero habla y cuenta qué ha querido transmitir eligiendo este aceite ahumado y esta flor comestible y acabas pensando en ‘Ratatouille’, que es la mejor película sobre cocina que se ha hecho jamás (no me bajo de esta colina) y en ‘Nuestra hermana pequeña’ de Koreeda y, bueno, en cualquier película de Koreeda o en ‘Una pastelería en Tokio’, de Naomi Kawase o en ‘El festín de Babette’, de Gabriel Axel, que nos demostró que el cuerpo y el alma pueden gozar de la misma manera, seas católico o protestante.

Sobre religión habla ‘Tin&Tina’: sobre el catolicismo, las interpretaciones textuales de las Escrituras, la pérdida, el dolor de no poder tener hijos, las relaciones personales, el matrimonio, el miedo, la infancia, las lecturas de la infancia… «Nunca trabajes con niños ni con animales ni con Charles Laughton», dijo Alfred Hitchcock: «Aquí hay niños, animales, fuego, efectos especiales enormes… Al final, ha quedado la película que yo quería. A veces no sale la película que quierea», cuenta Stein. Y hablamos sobre el aprendizaje que nos hace rezar en circunstancias en las que perdemos toda esperanza. Se estrena hoy y estamos felices.