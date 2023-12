Cada canción tiene una historia detrás. 'Al alba' es un himno, además de ser una de las letras más famosas que ha compuesto Luis Eduardo Aute. El cantautor falleció el 4 de abril de 2020 a los 76 años y con este tema, de 1975, quiso expresar de la mejor manera posible un momento histórico en el contexto sociopolítico de la época en España: el final de la dictadura franquista.

No todo el mundo conoce que la estrofa de Presiento que tras la noche / Vendrá la noche más larga / Quiero que no me abandones / Amor mío, al alba / fue escrita días después del 27 de septiembre de 1975, fecha en la que tuvieron lugar cinco fusilamientos, los últimos del franquismo y justo dos meses después de la muerte del dictador Francisco Franco. Los fusilados fueron José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz Angel Otaegi y Juan Paredes Manot, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y militantes de ETA. Estos asesinatos fueron muy criticados por España y por el resto del mundo.

Pese a que la canción no hable expresamente de esto debido a la poesía delicada del autor, es un símbolo reivindicativo y de repulsa a los crímenes, así como una condena al régimen, según él mismo afirmó en reiteradas ocasiones. Sin embargo, aunque era de puño y letra del cantautor, finalmente le puso voz Rosa León y la llevó a la fama.

Letra completa

Si te dijera, amor mío

Que temo a la madrugada

No sé qué estrellas son éstas

Que hieren como amenazas

Ni sé qué sangra la luna

Al filo de su guadaña

Presiento que tras la noche

Vendrá la noche más larga

Quiero que no me abandones

Amor mío, al alba

Al alba, al alba

Al alba, al alba

Los hijos que no tuvimos

Se esconden en las cloacas

Comen las últimas flores

Parece que adivinaran

Que el día que se avecina

Viene con hambre atrasada

Presiento que tras la noche

Vendrá la noche más larga

Quiero que no me abandones

Amor mío, al alba

Al alba, al alba

Al alba, al alba

Miles de buitres callados

Van extendiendo sus alas

No te destroza, amor mío

Esta silenciosa danza

Maldito baile de muertos

Pólvora de la mañana

Presiento que tras la noche

Vendrá la noche más larga

Quiero que no me abandones

Amor mío, al alba

Al alba, al alba

Al alba, al alba

Al alba, al alba

Al alba, al alba