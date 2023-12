La cantante extremeña Elsa Tortonda es una de las cuatro finalistas del programa La Voz y ha "crecido con la música y la televisión", un mundo en el que lleva desde que era una niña y que le "ha cambiado la vida".

"Es increíble recibir tanto cariño", cuenta en una entrevista a Efe al ver las pancartas de apoyo que han colgado en la fachada del ayuntamiento de su pueblo, Villafranca de los

Barros, que rezan: ¡Elsa estamos contigo, eres la mejor! O ¡Mucha suerte Elsa, el talento ya lo tienes!.

Estas semanas están siendo muy intensas, su móvil "echa humo" de la cantidad de mensajes que está recibiendo y hace unos días fue a pegar carteles a Almendralejo, con

un código QR para que la voten, y le pararon muchas personas para pedirle fotos y "¡hasta un autógrafo!".

Es la popularidad que te da la televisión, donde Elsa lleva desde los 11 años cuando participó en el programa Fenómeno Fan de Canal Sur, después ha pasado por La Voz

Kids, Idol Kids y Got Talent España, hasta llegar a la final de La Voz que se celebra el próximo viernes 15 de diciembre.

Síndrome de la impostora

A sus 19 años, confiesa que todavía a veces le invade el síndrome de la impostora, aunque sabe que si ha llegado a la final "es por algo y quizás me lo merezco, pero no

termino de creerme que esto me esté pasando a mí cuando mis compañeros tienen un talentazo increíble".

"He crecido con la música y la televisión. Ha sido parte de mi adolescencia y me ha ayudado a tener más confianza en mí misma y a ser la persona que soy hoy en todos los

aspectos", subraya la extremeña.

Su paso por La Voz

A Elsa la llamaron el año pasado para participar en La Voz y dijo que no, pero este año se siente fuerte: "Antes me daba mucho miedo dar el paso y caerme, es un mundo muy

complicado, pero ahora pienso que si me caigo, pues me levanto y sigo luchando".

En el programa de Antena 3 forma parte del equipo del internacional Luis Fonsi y aunque confiesa que se hubiera ido con Pablo López si se hubiera dado la vuelta en las

"audiciones a ciegas", ahora se alegra porque "no cambiaría por nada mi experiencia de la mano de Fonsi".

"Estoy súper agradecida por la confianza que ha depositado en mí, desde el principio vio algo en mí", dice Elsa, que cuenta entre risas que su padre dice que Fonsi tiene

"cara bobo" cuando la escucha cantar, "como de enamorado", algo que a ella le "emociona mucho".

Una emoción similar a la que siente cuando la gente le cuenta lo "que les hago sentir cuando me escuchan cantar, es increíble que yo, que soy una persona pequeñita en el

culo del mundo, pueda remover tantos sentimientos".

El trato con los coaches de La Voz "es limitado" y la "gran parte del trabajo es en casa", pero siente que Fonsi le "ha ayudado mucho" y está "muy contenta" con la canción que ha

elegido para ella en la gran final.

"No es una canción que hubiera elegido yo, pero es un temazo", dice la extremeña, que tiene como referentes musicales a Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Vanesa Martín o

Rosalía. Como todos ellos, Elsa se describe como una artista "única e íntima" y su objetivo es conseguir "un sello personal".

Un sueño por cumplir

Actualmente, estudia Periodismo en Sevilla, pero lo que de verdad le gusta es la música, por lo que si consigue llevarse el premio, que es un contrato discográfico con

Universal Music Spain, "tendría un pie dentro" de la industria musical a la que es tan "complicado" acceder.

"Ganar La Voz sería cumplir ese sueño por el que tanto he luchado", afirma, y es que, como a "cualquier artista", le encantaría "llenar algún día el Wizink Center". Pero se

conforma con conseguirlo en salas pequeñas que le permitan vivir de la música.

La voz de Extremadura

Para Elsa, sentir que de alguna manera representa a Extremadura en este programa de dimensión internacional es "un orgullo" porque a veces le "enfada que todo el talento que

hay en Extremadura no se conozca y salga fuera. Conozco cantidad de músicos extremeños increíbles que no tienen reconocimiento".

Estar en la final de La Voz, dice, "no me da visibilidad solo a mí, sino a la tierra, aquí hay mucho talento y somos muy buenas personas. Yo soy muy de mi tierra, de mi pueblo, me

encanta estar aquí y la gente".

"Recibir tanto apoyo y que me voten me hace mucha ilusión", cuenta mientras recuerda que se emocionó muchísimo el día que se enteró que iban a poner una pantalla en la

plaza de su pueblo para ver la gala en directo y apoyarla.

Para Elsa, "no hay mayor premio" que ver como la gente "lo está disfrutando y lo está viviendo como yo. Ese y ver a mis abuelos felices. Con eso yo ya estoy ganando

muchísimo. Estaré eternamente agradecida", concluye.