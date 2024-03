Los reyes abren la 43 edición de ARCO con un homenaje a Juana de Aizpuru, su fundadora

Los reyes han inaugurado este miércoles la 43 edición de la feria de arte contemporáneo ARCO 2024 con el tradicional recorrido por distintas galerías y con un homenaje a Juana de Aizpuru, la fundadora del evento, que por primera vez no ha participado en él.

Durante cerca de hora y media, don Felipe y doña Letizia han protagonizado en el recinto de Ifema el paseo del estreno de un certamen que este año reúne a 205 galerías, 135 de ellas extranjeras, y que está marcada por una mayor presencia de mujeres artistas, casi la mitad del total, y con el Caribe y la descolonización como ejes centrales.

Al término de la inauguración, ha sido cuando se ha rendido tributo a De Aizpuru, de 91 años, quien anunció su retirada profesional el pasado mes de diciembre después de haber sido pionera del coleccionismo de arte contemporáneo en España.

Los reyes le han entregado un libro honorífico con una foto dedicada y, a renglón seguido, los asistentes le han brindado una cerrada ovación como reconocimiento a su contribución a la feria madrileña desde su nacimiento en 1982.

“Ha sido muy emocionante. Todas estas muestras de cariño del mundo del arte para mí suponen muchísimo”, ha asegurado a los periodistas la galerista de Valladolid, quien ha estado acompañada por su hija, su yerno y su sobrino nieto.

Sobre el hecho de que ha sido la primera vez en que no participa en ARCO, ha confesado: “Me da muchísima pena no estar. Nunca pensé en jubilarme, pero es que no me encuentro bien. No tengo ninguna cosa grave, pero me ha salido un ruido dentro de la cabeza, que dice que es lo de los oídos, y es una pesadez”.

En el homenaje, han participado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la directora de la feria, Maribel López, y otras autoridades que han acompañado a los reyes en su itinerario, que ha incluido una quincena de galerías españolas y extranjeras.

Tras arrancar en el espacio de RTVE, la comitiva ha serpenteado por el primero de los pabellones, donde, entre otras paradas, se han acercado al expositor argentino Remota, donde han saludado al secretario de Cultura del país sudamericano, Leonardo Sifelli, y la parisina Chantal Crousel.

También se han detenido en dos galerías murcianas, Espacio Mínimo, que se trasladó a Madrid en 2000, y T20, que representa a artistas como Sonia Navarro.

Como en años anteriores, los reyes han visitado la caseta de la veterana Helga de Alvear, además de la portuguesa Filomena Sores, la brasileña Fortes y la colombiana Instituto de Visión, dirigida por mujeres en Bogotá.

En la recta final, los reyes se han acercado a la sección del Caribe, donde la mayoría de las obras de los 19 artistas de diez países tienen como inspiración la descolonización.

El recorrido de los reyes ha pasado cerca de la obra más cara de la feria, un Miró titulado 'Peinture', de 1936, tasada en 3,3 millones de euros, aunque sin detenerse en ella.

ARCO estará abierto hasta el próximo domingo, con las dos primeras jornadas destinadas a los profesionales del sector y las dos siguientes, al público en general.