Un padre nazi y maltratador: la dura infancia de Kevin Spacey que destapa el documental que le acusa de más abusos sexuales

Hasta hace unos años, Kevin Spacey era una de las estrellas más reconocidas de Hollywood. Con dos Oscar en su currículum (por 'Sospechosos habituales' y 'American beauty'), el actor seguía triunfando profesionalmente, ahora gracias a la serie de Netflix 'House of cards'. Pero toda su carrera empezó a venirse abajo cuando varios hombres lo acusaron de abusos sexuales. Este es el inicio de 'Spacey al descubierto', docuserie de dos episodios disponible en HBO que DKiss estrena en abierto este sábado 19 de mayo, a las 22.00 horas.

El trabajo incluye los testimonios de 10 hombres, británicos y estadounidenses, que lo acusan de haber sido víctimas de sus artimañas para caer en sus redes. Sus relatos abarcan cinco décadas, comenzando por un compañero del instituto que asegura que sufrió tocamientos por parte del actor, que ahora tiene 64 años.

"No parecía humano"

"Se comportó de manera tan fría que no parecía humano"; "Me sentí como si estuviera mirando a un monstruo sin alma", se escucha decir a algunos de ellos. Unos tuvieron contacto con Kevin Spacey en el teatro Old Vic de Londres, que Spacey lideraba, y otros en los platós de distintas series y películas en las que ha trabajado.

Como un figurante de 'House of cards', que relata cómo su trabajo soñado se convertía en una pesadilla por culpa del acoso constante del actor; un exmarine con el que coincidió en una fiesta y varios jóvenes actores que se encontraron con la estrella de Hollywood mientras intentaban hacerse un hueco en la industria.

Hermano mayor

La docuserie se remonta también a la infancia y adolescencia de Spacey a través de las aportaciones que hace su hermano mayor, Rendall Fowler. El hombre explica cómo su padre se sentía atraído por la ideología nazi, las palizas que le propinaba y que fue víctima de abusos sexuales por parte de su progenitor.

Despedido de todos sus proyectos tras las acusaciones vertidas contra él y añadido a la lista negra de Hollywood, Spacey comenzó una odisea judicial en la que se ha enfrentado a varios cargos por delito sexual.

Kevin Spacey, en una imagen promocional de 'House of cards'. / Netflix

El año pasado, el actor estadounidense fue absuelto de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013 tras un juicio en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

Sin embargo, siguen apareciendo testimonios en su contra, como los de 'Spacey al descubierto': nueve de ellos nunca habían contado sus historias. Ninguno de ellos participó en el juicio celebrado en Londres.

La defensa del actor

"Nunca le he dicho a alguien que si me hace favores sexuales, le ayudaré en su carrera, nunca. Claramente me he relacionado con algunos hombres que pensaban que podrían avanzar en sus carreras si tenían una relación conmigo. Pero no hubo ninguna conversación conmigo, todo era parte de su plan, un plan que siempre estuvo destinado al fracaso, porque yo no estaba involucrado en el trato", ha asegurado el propio Spacey al antiguo presentador del canal GB News Dan Wootton.

La docuserie también sirve para destapar los peligros de las dinámicas de poder en el negocio del entretenimiento, que ocultaron durante mucho tiempo las duras historias de estas personas antes de que estallara el movimiento #MeToo.