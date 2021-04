0 - Rayo Majadonda: Dani Sotres; Borja González, Manu Sánchez (Manny 56’), Julio Rico, Ángel Bastos (Juanjo 66’); Jesús Bernal, Ayoub (Iago Díaz 66’); Susaeta (Iturraspe 56’), Raúl Sánchez, Rubén Sánchez; Mawi (Pitu 74’).

2 - Villanovense: Pedro López; Parras, Bonaque, Adri Escudero, Samu Hurtado; Julen (Jesús Mena 36’ por Pajuelo 86’); Viñuela (Ruano 74’), Clausí, Dani Martínez, David Moreno; Valentín (Wilson Cuero 74’).

Goles: 0-1 (49’): Fran Viñuela. 0-2 (62’): Valentín.

Árbitro: Guzmán Mansilla (andaluz). Amarilla a Ángel Bastos, Juanjo; Bonaque y Julen

Incidencias: Partido disputado en el Cerro del Espino ante la presencia de 660 espectadores.

Victoria con solvencia del Villanovense en Majadahonda. El conjunto serón fue el dominador del encuentro y tuvo que esperar a la segunda parte para llevarse a Villanueva de la Serena el partido (0-2) y el sueño de hacer algo grande. Nada más comenzar la reanudación Fran Viñuela aprovechaba un centro de David Moreno para batir al meta Dani Sotres. No bajaron de nivel y Valentín sentenciaba de cabeza.

El Villanovense, que tuvo en la grada como un seguidor más a Joaquín Parra, presidente del Badajoz, se desplazaba a casa del líder en busca que recuperar esa segunda plaza que perdió la semana pasada tras caer derrotado frente al Atlético Baleares. El técnico burgalés Álvarez de los Mozos perdía por lesión a Cristo mientras que recuperaba para la causa a Ruano.

Hubo que esperar hasta el minuto 9 para ver un primer acercamiento peligroso del Villanovense. Dani Martínez botaba una falta escorado a la derecha del ataque serón y Valentín, muy forzado, sólo conseguía peinar el esférico que se marchaba fuera. Los verdes estaban encerrando a los majariegos en su campo que se defendían del acoso visitante despejando el balón fuera de los límites del campo. Álvarez de los mozos pedía intensidad y sobre todo, que sus jugadores llegasen escalonados para el remate dentro del área.

Al cuarto de hora, buena ocasión con el pase de Viñuela por banda derecha y Julen, potente siempre en el salto, remataba de cabeza pero ligeramente lejos de los tres palos del meta Dani Sotres. Los extremeños dieron un paso adelante y presionaron la salida del balón local. Valentín se movía entre los centrales madrileños, buscando un hueco que le permitiese pisar área y poner en problemas al portero local. En el 16, otra falta en la frontal del área que Dani Martínez sacaba y Julen otra vez cabeceaba fuera. Se lamentaba el jugador guipuzcoano de la mala puntería que estaba teniendo. También remataría un par de minutos después Valentín otro centro del omnipresente Dani Martínez pero esta vez terminó en manos de Dani Sotres. Por parte local, Raúl Sánchez era el jugador más peligroso que inquietaba la meta de hasta el momento inédito Pedro López. Bien defendido por Viñuela, el espigado jugador majariego apenas lograba hilvanar jugadas con sus compañeros, demostrando que el sistema defensivo planteado por Álvarez de los Mozos estaba funcionando.

Más y más

A la media hora, se volvía a repetir una y otra vez la misma jugada de ataque: falta de Dani Martínez que Julen remata de cabeza fuera. El Rayo Majadahonda ya se estaba conociendo la mecánica a balón parado y cada vez era más difícil para Julen rematar. Viñuela tuvo un minuto después una buena oportunidad pero en la media luna del área, disparo potente que se marchaba por encima del larguero. Valentín le reclamaba que se encontraba solo a su lado pero optó por el disparo el jugador de Villafranca de los Barros.

No hubo cambios de cara a la segunda parte aunque sí se veían a varios jugadores de ambos equipos calentar en la banda. Y arrancó de manera maravillosa la segunda parte para los intereses serones. Internada por la banda izquierda de David Moreno y Viñuela, llegando desde atrás dentro del área remataba a gol (0-1). Celebrado tanto verde que ponía justicia al ímpetu visitante.

Con el marcador en contra, el Majadahonda estiró líneas y dejó huecos. Era el momento de dar la puntilla ya que la precipitación estaba pasando factura a los locales. Y no tardaría en llegar el segundo tanto visitante. Internada otra vez de David Moreno por banda izquierda y su centro lo remataba de preciso cabezazo Valentín lejos del alcance de Dani Sotres. No se conformaba el Villanovense con el 0-2 favorable y seguía buscando más. En el 65, disparo de Jesús Mena desde la frontal tras recorte alto mientras que tres minutos después Dani Martínez lanzaba una falta al centro del área que Bonaque, sin marcaje, no lograba empujar a portería vacía.

El final tuvo el protagonismo de Pitu por parte majariega, que en el 81 intentaba sorprender a Pedro con un centro-chut que se iba arriba y en el 88 con un remate de cabeza que se marchó alto. Entre medias, intento de sorprender de Raúl Sánchez desde el centro del campo con un disparo lejano que blocó el meta serón sin apuros. Se celebró con los brazos en alto el final del partido por parte verde ya que la victoria muestra las armas del Villanovense en la recta final de la segunda fase.