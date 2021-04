4 - Villarreal: Elena de Toro, Olivia (Paula Arce, min. 62), Lara Mata, Miguélez, Albeta (Palo, min. 79), Coronel (Cienfu, min. 46), Bea Prades, Sara Medina, Rubi Soto (Cristina Diaz, min. 62), Sheila y Laura Royo (Sara Martínez, min. 62). 0 - Femenino Cáceres: Tatiana, Puerto, Mara (Carmen Acedo, min. 73), Estefanía (Guerra, min. 61), Yipsy (Corbacho, min. 61), Manoly, Nerez, María Jesús, Marina, Andrea, Barquero (Ali Pérez, min. 73). Goles: 1-0. Min. 13: Laura Royo. 2-0. Min. 35: Sheila (p). 3-0. Min. 53: Sara Medina. 4-0. Min. 54: Sheila. Árbitra: Lara Sierra Ferreres. Amonestó a la jugadora del Villarreal Olivia; así como a las futbolistas del Femenino Cáceres Puerto y Andrea. Incidencias: Partido de la quinta jornada del grupo de ascenso de la Liga Reto Iberdrola. Ciudad Deportiva de Miralcamp.

Perdió el Femenino Cáceres en un partido con demasiados condicionantes en contra. Se enfrentaba al líder, el Villarreal, que tenía la posibilidad de sellar su ascenso a la Primera Iberdrola y no falló. Goleó (4-0) y sube a la élite. El cuadro extremeño, además, sufría muchas e importantes bajas, lo que le obligó a reinventarse y tirar de la cantera ante un rival extramotivado. Difícil, como así se demostró.

Comenzó el encuentro con el dominio dividido y con una primera ocasión demasiado desviada de Nerea. Pero no tardó en adelantarse el Villarreal. Corría el minuto 13 cuando la atacante Laura Royo recibió un pase de Rubi Soto desde la banda derecha y en el segundo palo inauguró el marcador.

Las locales fueron superiores a mitad del periodo y el Femenino Cáceres fue creciendo conforme pasaban los minutos. Volvió a intentarlo Nerez, pero la guardameta adivinó sus intenciones. A las extremeñas les costaba estirarse y dejarse ver en ataque. Y en este escenario llegó el segundo, materializado por Sheila Guijarro de penalti.

En la segunda mitad el Villarreal sentenció el partido por la vía rápida. A los ocho minutos de la reanudación, Sara Medina puso el 3-0 con un lanzamiento de falta magistral. Y tan solo unos segundos después cayó el cuarto, con un cabezazo de Sheila Guijarro que intentó sacar en vano María Jesús bajo palos; con suspense, pero era el doblete en su cuenta particular. Hubo polémica, pero el gol subió, la árbitra lo dio por válido.

A pesar de lo abultado del marcador, no se rindió el Femenino Cáceres, que no dejó de pelear por reducir las distancias, aunque sin conseguirlo. A falta de cuatro minutos Nerea se tuvo que retirar por lesión, jugando el equipo los últimos minutos con 10.

La última media hora estuvo prácticamente de más, apenas fue una cuenta atrás para celebrar el histórico logro conseguido por las locales. La euforia se desbordó sobre el terreno de juego tras el pitido final. Un triunfo para el recuerdo para el Villarreal, una derrota que no trastoca los planes del Femenino Cáceres, que a pesar de los problemas no agacha la cabeza y sigue compitiendo con sus armas. Y dando minutos a sus canteranas, un importante plus en esta recta final de temporada.