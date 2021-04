Kike Royo sigue batiendo récords. El guardameta titular del CD Badajoz suma nueve encuentros sin encajar un gol y 820 minutos de juego. El récord lo tiene el ex blanquinegro Míkel Pagola, con 14 en el Tudelano de la temporada 15-16. Kike ha explicado que «no hay que darle valor a lo individual sino a lo colectivo y al final si mis compañeros no defienden como defienden nos crearían más ocasiones. Estoy contento en lo que compete a mí por el partido ante el Dux porque un portero está para ayudar y siempre digo que un portero te tiene que dar más que quitar».

El meta riojano tuvo intervenciones de gran mérito en la victoria por 1-0 ante el Dux del pasado domingo en el Nuevo Vivero. «Estoy siempre para ayudar al equipo al cien por cien y me tocó pero otros días le toca a otro y estoy contento por ello».

Del choque ante el Dux, Kike Royo ha manifestado que “fue un partido un poco extraño por el día y la climatología pero al final lo hemos sacado adelante que era el objetivo y a pensar en el siguiente partido».

El portero del Badajoz insiste en que «hay que dar mucho valor al partido porque era raro, al principio nos hacen el pasillo de reconocimiento de campeones, sabíamos que era un equipo que iba a tener la pelota, no nos hemos desesperado, no hemos tenido nuestro mejor día, las cosas como son, a nivel colectivo pero este equipo sabe jugar también estos partidos, no nos hemos desesperado, de penalti abrimos la lata y luego no tuvimos muchas ocasiones pero nos pusimos el mono de trabajo y remar todos en la misma dirección. Es un triunfo muy importante porque seguimos sumando, ganando y de cara al play-off es importante por el coeficiente».

Cuando la afición corea su nombre siente «mucha alegría pero un portero está para ayudar al equipo y cuando te atacan tan poco tiene que estar siempre preparado y el trabajo se está viendo reflejado. Estar en el Badajoz es estar en un club grande y hay que estar a la altura del club, de la ciudad, de lo que te exige este proyecto. Cada uno de la plantilla está para ayudar lo máximo posible y hay que seguir porque nos quedan cuatro partidos para tocar el cielo», reflexiona el futbolista del campeón de grupo.