Deporte por prescripción facultativa… que ha terminado siendo una auténtica pasión. Angélica Muñoz (Cáceres, 13-8-1975) formará el próximo fin de semana parte de la selección extremeña que acudirá al Campeonato de España de carreras por montaña (modalidad ‘sky race’), que se disputará en Jaén. «Veía imposible competir en una prueba así, pero cuando disfrutas tanto algo, te entregas», resume.

Su historia no es lo más común entre los que acaban brillando en una modalidad tan exigente, en la que se mezclan atletismo y montañismo. Llegó a los 34 años «sin haber hecho deporte en mi vida. En mi casa era la hermana la que estaba en fútbol, voleibol, judo… Yo, absolutamente nada». Sin embargo, en su segundo embarazo le fue diagnosticada una diabetes crónica gestacional. «La endocrina me dijo que si no hacía nada acabaría teniendo que pincharme insulina», recuerda.

Así es que, como tantos, empezó con los paseos, «pero vi que las mujeres mayores del barrio caminaban conmigo y me dije que eso no podía ser, que tenía que ir un poco más rápido». Empezó en pruebas populares por asfalto, que abandonó cuando se enamoró de las carreras por montaña. «Un buen amigo, José Sánchez, me invitó a una, el Memorial Fran Pardo, en Calamonte, y yo no sabía ni lo que era eso. No llevaba ni las zapatillas ni el equipamiento especializado. No sé cómo me dejaron participar», asume.

Rumbo a Jaén

No ha vuelto al alquitrán. Poco a poco ha ido obteniendo logros en la categoría de veteranos que le corresponde, como un par de campeonatos de Extremadura. Se incorporó al Tany Nature de Villanueva y después al club creado por los Crazy Runners de Cáceres. Su nivel ha seguido ascendiendo, notando también mejoría a raíz de entrenar con Mario Mirabel.

La doble cita de este fin de semana en la sierra Mágina es una culminación, un premio: el sábado, en la modalidad de Kilómetro Vertical, con una distancia a cubrir muy corta, pero durísima, y el domingo, en un recorrido infernal de 28 kilómetros. Ella está ilusionada al máximo, aunque sostenga que, de las extremeñas que acuden, es la de menor nivel: «Es un deporte en el que además de velocidad influyen otras cosas: tu concentración, anticiparte a las dificultades que el camino te pueda plantear… Eso hace que lo des todo».

Paralelamente, la vida incluso le da para ser directora de un colegio, el Santa María del Prado de la localidad de La Roca de la Sierra, donde también imparte clases de la asignatura de Música. «Tengo dos hijos, pero ya son mayores, y puedo entrenar cuatro días a la semana y competir también los fines de semana. Es como si fuera mi actividad extraescolar», concluye.