La dificultad de organizar competiciones en estos tiempos del covid-19 quedó expresada una vez más el pasado fin de semana, cuando el circuito de Las Arenas, en Malpartida de Cáceres, acogió el Campeonato de España de motocross de distintas categorías (Mx65, Mx85, Sub-18 y las de veteranos Mx3 y Mx4). «Ha sido tremendamente más complejo que cualquier cosa que hayamos hecho antes», comenta el presidente del Moto Club Las Arenas, Diego Lancho.

«Hay que aplicar todo un protocolo covid y es normal que así sea, pero la dificultad está en saber en qué momento vamos a estar cuando llegue la fecha de la prueba», explica, poniendo dos ejemplos que lo dejan claro. «No sabes cuánta seguridad tienes que contratar, porque no es lo mismo hacerlo para mil espectadores que si tiene que disputarse a puerta cerrada. Y luego, a la hora de la promoción, tienes que pensar bien si inundar la ciudad con 500 carteles o no hacer ninguno porque luego no vas a poder vender ni una entrada», comenta. «Nadie sabe si va a venir hasta poco antes de que se dispute la carrera», dice.

En Malpartida, debido al cierre perimetral de la localidad, solo se vendieron cien entradas. Solo estaban disponibles para aficionados que pudiesen demostrar que eran de la propia Malpartida. Lo curioso es que hubo más inscritos que nunca: 253, más que cuando, en otros años, el trazado acogió el campeonato nacional MXElite. Este año no ha podido ser porque suponía demasiado riesgo económico. Aun así, y a falta de las últimas cuentas y pese a las ayudas de Junta, diputación y ayuntamiento, todo indica a que bajo este formato se va a perder dinero.

«Es muy duro moverse para organizar algo en esta circunstancia», apunta Lancho. Sí ha terminado contento a nivel deportivo, destacando el triunfo de uno de los jóvenes valores de su club, José Luis Moreno, en Mx65. También inscribieron su nombre en el palmarés Salvador Pérez (Mx85), Carlos Campano (Mx3, con segundo puesto para el pacense Jonathan Márquez), Juan Carlos Ferrera (Mx4) y Samuel Mattias Nilson en Sub-18.