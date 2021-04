A pesar de que el Mérida no ha conseguido el objetivo propuesto a principios de temporada de ascender a la 1ª RFEF, en el seno del club entienden que "tenemos mimbres suficientes, si somos capaces de retener un número suficiente de jugadores, para hacer una buena plantilla el año que viene”. Palabras del director deportivo, Ander Garitano, a Canal Extremadura Radio, en las que no aclaró su futuro.

Reconoció que el club le ha ofrecido continuar, pero “todavía quedan dos semanas de competición y entre esta y la próxima hay que tomar una decisión. Siempre voy a poner por delante los intereses del club a los míos personales, porque siempre lo he hecho así en todos los clubes que he estado”. A pesar de que no es segura su continuidad “estoy trabajando para dejar perfilado los aspectos importantes de la plantilla de cara a la próxima temporada, en cuanto a renovaciones y a todo". Haciendo un pequeño balance de lo que ha sido la temporada, Garitano entiende que “el problema más importante de este año es que he firmado a 25 futbolistas y eso es una barbaridad. Cuanto más firmes, más te vas a equivocar, no tengo la menor duda. Lo más importante es rebajar ese número por lo menos a la mitad, porque así vas a minimizar errores”. Con respecto a la continuidad del entrenador, Miguel Rivera, a pesar de que los resultados no han sido buenos “me quedo con el trabajo diario y semanal, que ha sido muy bueno. El equipo ha conseguido menos puntos de los que merece desde que llegó él”, aunque la realidad es que todavía no se sabe si continuará en el banquillo romano.

La lacra de las lesiones ha mermado al equipo emeritense durante toda la campaña. Tal es así, que el director deportivo está seguro de que “si hubiéramos tenido una media de 17 ó 18 jugadores disponibles en vez de 12 ó 13 como ha sido, hubiéramos terminado detrás del Badajoz”. En este sentido, la mala pretemporada motivada por los positivos en COVID-19 “tiene mucha incidencia, pero también hemos hecho cosas mal, porque hemos tenido más de 20 lesiones musculares y alguna puede ser casualidad, pero está claro que algo no hemos hecho bien y eso no lo puede volver a permitir el club. Sería imperdonable”. También ha reconocido Garitano que debía haber fichado a un delantero seniorporque “al equipo, en momentos concretos, le ha faltado una referencia arriba con más oficio”.

El equipo encara la penúltima jornada en Navalcarnero (domingo, 17.00 horas) con la vuelta de Chirri Monje tras su sanción y la ausencia, por acumulación de tarjetas, de Carlos Selfa.