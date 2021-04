Javier Cienfuegos no estará en la Copa de Europa de Lanzamientos, que se disputará en Split (Croacia) los días 8 y 9 de mayo. A la cita, aplazada en el mes de marzo cuando se iba a celebrar en Leiria (Portugal), ha decidido no acudir alegando problemas logísticos, no físicos, ya que se encuentra en su mejor momento, dice. Y es que el plan de viaje fijado para llegar a la ciudad balcánica es excesivamente tortuoso y el martillista extremeño piensa que le podría afectar negativamente a su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, su gran objetivo de este año.

«Sería perder varios días de entrenamiento. Tengo la mínima olímpica, por lo que es mejor que vayan otros compañeros que necesitan los puntos para poder ir a Tokio», ha expresado el montijano en declaraciones a este diario.

«La idea era competir en la Copa, pero con el tema de los viajes la propia federación ha tenido problemas. El desplazamiento que sale es un poco lioso, llamémoslo así. Al final nos hacía perder unos cuantos días de entrenamiento y, además, por mi renuncia puede ir Alberto (González), que puede conseguir puntos para Tokio», explicó Cienfuegos.

En total, la lista de lanzadores españoles que viajarán a Spilit asciende a 19. El propio Cienfuegos ha expresado su ánimo a todos ellos a través de su cuenta de twitter. «Toda la suerte del mundo a mis compañeros. Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina y muchos lucharemos allí», ha apuntado el extremeño, que en el año 2019 se situó como tercero en el ranking mundial y que en los Juegos Olímpicos de Tokio aspira incluso a conseguir una medalla tras sus participaciones en Londres y Río de Janeiro, en los que no tuvo las marcas que a él le hubieran gustado.

Cienfuegos era el atleta que más posibilidades tenía de conseguir una medalla en esta cita internacional, pero Tokio es prioridad absoluta.