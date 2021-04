El Extremadura quiere jugar de nuevo un playoff histórico a Segunda, pero no se conforma con entrar en el último vagón del tren. Los azulgranas, que ahora son terceros y dependen de sí mismos para entrar en las eliminatorias finales por el ascenso, son ambiciosos. «Ahora no podemos firmar el empate en San Sebastián de los Reyes. Pero no sólo por nosotros, sino por el míster. Hemos creado una mentalidad ganadora. Estamos con mucha confianza y el equipo se ve capaz de ganar en cualquier campo y ante cualquier rival», asegura Kike Márquez.

Es uno de los momentos más dulces también para el capitán del Extremadura, quien ha llegado a confesar que en algún momento se le pasó por la cabeza abandonar el barco en diciembre. «Pero siempre lo he dicho, el Extremadura ha sido el club que me ayudó a cumplir mi sueño de jugar en el fútbol profesional y le debo mucho. Algo me decía que tenía que estar aquí». Ahora que ha pasado la borrasca de los malos resultados, Kike asegura que «estamos dónde queríamos, con el objetivo de la Liga Pro conseguido y soñando con poder volver a Segunda».

Después de una primera vuelta irregular, con dudas en su fútbol y chupando más banquillo del habitual, el diez azulgrana está retomando su mejor versión para liderar el ataque de su equipo. De hecho, es el máximo goleador de la plantilla con ocho goles y se ha ganado sobradamente el respeto del vestuario como capitán.

También la afición ha sucumbido a los pies del mediapunta sanluqueño. Y todo ello, a sabiendas de que Kike Márquez no es el prototipo de jugador que apasiona en Almendralejo, donde se prefiere a jugadores más de garra, de físico y de lucha. «Pero yo siempre pongo la misma comparación con mi amigo Aitor Fernández (exjugador azulgrana). Hay jugadores a los que les puedes pedir una cosa y jugadores a los que hay que pedirle otras. Y creo que eso la gente lo va entendiendo».

Nico y Enmanuel

Con respecto al partido del domingo en San Sebastián de los Reyes, Manuel espera recuperar a Nico Hidalgo y Enmanuel. El primero se retiró del último partido con una dolencia muscular, pero espera entrenar desde este jueves con el grupo. Enmanuel, por su parte, fue baja por un golpe en el pie y, aunque sigue acumulando dolores, quiere forzar para estar en el encuentro.