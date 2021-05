4 - Chinato: Jorge; Jorgino, Álex Serrano, Chico (Xumi, 81´), Ezequiel Silva, Miguel (Aarón, 81´), Buben, Vadillo (Vieri, 68´), Parri (Churre, 46´), Gino, Cuña (Oliva, 63´). 1 - Fuente de Cantos: Pinto; Nico, Alonso, Rivera, Samuel (Maya, 68´), Isaac, Sylla (Joaquín, 58´), Aguinaco, Pancho (Toy, 58´), Lyviann (Míchel, 46´), Mario. Goles: 1-0 (49´) Chico. 2-0 (82´) Buben. 3-0 (86´) Oliva. 3-1 (88´) Rivera. 4-1 (89´) Aarón. Árbitro: Roberto Paredes Carrasco. Tarjetas amarillas a los locales Miguel, Vieri y Gino; y a los visitantes Alonso y Nico. Incidencias: Partido de la fase de permanencia en Tercera disputado en el campo Eras de las Matas ante la presencia de 200 espectadores.

El Chinato se despidió de la categoría ante su afición con una contundente victoria (4-1), en una temporada marcada por las situaciones atípicas, con múltiples parones. Los locales supieron aprovechar sus contragolpes para anotar 4 goles ante un Fuente de Cantos que no pudo culminar el milagro de salvarse y ya está descendido matemáticamente.

Comenzaba el partido con mucha igualdad y respeto entre ambos conjuntos. El Fuente de Cantos se jugaba tener esperanza de conseguir la salvación en la última jornada. Para ello tenía que ganar en Malpartida de Plasencia.

La primera oportunidad del partido fue en el minuto 19 para Alonso, que no acertaba a rematar un buen servicio desde la banda derecha de un compañero. En el minuto 27, el Chinato vio como le anulaban un gol a Vadillo por situación antirreglamentaria. Tras estos primeros minutos de juego, llegaron las primeras oportunidades del Chinato, pero no conseguía definir frente a la portería de Pinto. Mientras, el Fuente de Cantos no encontraba nadie capaz de materializar alguna de las pocas ocasiones de las que disponía.

La segunda mitad cambió por completo. Buben, el jugador más peligroso del partido y de la temporada, recibía una pelota y se la cedía a Chico a la derecha y, pese a estar muy alejado de portería, probó fortuna con el disparo y consiguió anotar el primer gol.

A partir de aquí el Fuente de Cantos se lanzó hacia la portería chinata, pues solo le valía la victoria. Mientras los visitantes estaban volcados en ataque llegaron las consecuencias. Un contragolpe mortífero de los locales en el 82 permitía a Buben conseguir el segundo gol. Y a partir de aquí se sucedieron los contraataques ante la portería de Pinto, que nada podía hacer para evitar la goleada.