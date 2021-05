El Extremadura no quiere perder a uno de sus grandes baluartes en el vestuario: Fran Cruz. El cordobés, que se ha erigido en uno de los capitanes esta temporada y voz autorizada dentro del vestuario, cumple contrato el próximo 30 de junio, pero quiere quedarse. Esas son sus intenciones y también las del club. La directiva ya le trasladó este deseo incluso antes de que acabara la temporada para los azulgranas, pero también le pidió esperar a resolver primero la situación institucional. Y Fran Cruz, les va a esperar.

“Una vez que se solucionen los problemas, nos sentaremos. Pero no creo que haya problemas para que pueda seguir. Yo quiero quedarme y el club que me quede. Es así”, reconoce.

No obstante, lo primero es que el club resuelva los impagos a corto plazo a jugadores, cuerpo técnico y empleados. “Manolo Franganillo nos ha dicho que estemos tranquilos y que todo se va a solucionar dentro de poco. Es verdad que no nos ha dicho qué día, pero yo conozco a Manolo y es el mejor aval que tenemos para cobrar, que él esta aquí. Con Franganillo, vamos a cobrar seguro. Y eso ya se lo he trasladado a los compañeros”.

No obstante, algunos de sus compañeros ya han interpuesto denuncia ante la AFE por los impagos de sus nóminas. Fran Cruz les entiende “porque cada uno está en una situación, pero tengo claro que todo se va a solucionar”.

Sobre las intenciones que tiene Manuel Mosquera de mantener el bloque de la pasada campaña, le parece una gran idea “porque hay en el mundo del fútbol un elemento que no se puede comprar con dinero: el grupo. Y el grupo que se ha creado en este equipo es muy fuerte y puede ser importante para el futuro”, sentencia el andaluz que podría iniciar su cuarta campaña de azulgrana.