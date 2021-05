0- Moralo: Adrián Real, Yony (David Salomé, min. 83), Suso, Kupen, Perujo (Víctor Arribas, min. 69), Andoni (Rober, min. 61), Sergio Gómez, Écija, Rubén Rivera, Borja Cabanillas (Edgar, min. 83) y Barbero (Clifford, min. 61). . 1- Diocesano: Miguel Ángel, Fran Castro, Karkich, Ginés, Patxi, Mancha (Monte, 86), Javi González, Jaime Corchado (Germán, min. 93), Víctor, Jorge Rastrojo (Manu, m. 78) y Luismi. Gol: 0-1, minuto 57: Yony en propia meta. Árbitro: Pablo Asensio Pérez. Roja directa al visitante Ginés (min. 73) y tarjetas amarillas por el Moralo a Andoni, Yony, Écija y Suso y por el Dioce a Jaime Corchado, Javi Mancha y Patxi. Incidencias: 900 aficionados, 100 de ellos cacereños. Minuto de silencio por la aficionada Emilia Calero y reconocimientos al talayuelano del Betis Rodri y al equipo juvenil de la Escuela Morala.

Si el deporte, el fútbol en este caso, es justo o no depende siempre de donde miremos. Indiscutible merecimiento del Diocesano para plantarse en la final del playoff de ascenso a 2ª RFEF; a un paso el equipo de Cáceres de redondear una temporada que ya merece la nota más alta. Injusto, muy injusto que el Moralo pierda un partido como este por un gol en propia meta de su gran capitán, Yony. El futbolista de Jaraíz de la Vera fue protagonista de una desafortunada jugada que decidió el choque, ya que al Moralo le valía empatar para clasificarse. Un autogol no afecta a la trayectoria de Yony que va a seguir, mientras quiera, marcando una época en la historia del club; pero lo sucedido fue sencillamente tremendo.

Pero centrados en los merecimientos es ciertamente difícil encontrar algo que el Moralo pueda presentar para justificar por qué perdió este partido. Su rival fue mejor de principio a fin.

El Diocesano tuvo las mejores oportunidades, la posesión de la pelota, la ambición y definitivamente: la calidad. Adolfo Senso volvió a construir su partido como ya hiciera semanas atrás para repetir el mismo resultado. Esta vez el gol, ya comentado, en una jugada de simple mala suerte al despejar al fondo de su portería Yony un centro chut de Jaime Corchado. Un gol que dejaba al Moralo más de media hora para rectificar, para mejorar, al menos para empatar. Pero ni había atacado con el marcador cero a cero ni lo hizo en desventaja. Apenas es reseñable un jugadón de Borja Cabanillas (minuto 25) que remató fuera por poco tras dos vistosos regates. El Dioce por su parte llegó como y cuando quiso al área morala por la autopista que recorrió sin problemas por el lado derecho de su ataque. Ocasiones de Luismi (minuto 40), Víctor (minuto 46) y dos de Jaime Corchado (minutos 52 y 68) mostraron el mayor poder ofensivo de los visitantes.

Y hasta en superioridad tuvo problemas el Moralo para atacar. Una falta de Ginés sobre Clifford, al borde del área, fue sancionada con expulsión del central rojiazul y con un golpe franco peligroso que no aprovecharon los verdiblancos. Lo de un futbolista más, o un futbolista menos, no se notó. Emoción en el tramo final porque un gol local conducía el partido a la prórroga, pero sólo emoción porque peligro realmente no corrió la ventaja del Diocesano. Con el pitido final la explosión de la alegría del equipo colegial que jugará la final en Coria.