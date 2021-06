Sin pausa pero sin prisa. Así trabaja con gran intensidad el nuevo director deportivo del Badajoz. David Torices ‘Dupi’, presentado en la mañana de este jueves tras seis años en el Melilla, está en conversaciones con el técnico Fernando Estévez, ya ha hablado con los jugadores que acabaron contrato, está a la espera de hacerlo con los que lo tienen, pero ante todo subraya que acaba de aterrizar y hay que hacer las cosas sin prisa porque van bien de tiempo para configurar el equipo 21-22.

Lo primero que hizo al aterrizar en la península fue sentarse con Estévez. «Quiero escuchar a todo el mundo porque quien mejor conoce el club son los profesionales que trabajan aquí», asegura Dupi para añadir que «a ese proyecto que imagino a día de hoy, él es el entrenador y estamos hablando de ello, está todo abierto». Además, llamó a los jugadores que terminaron contrato «y me falta hablar con los que tienen contrato en vigor. Acabo de aterrizar, son procesos lógicos y no iremos con prisas porque no las necesitamos. Hay tiempo de sobra, no vamos tarde, sigue habiendo muy buenos futbolistas y muchas posibilidades. Quiero transmitir tranquilidad y hacer bien las cosas».

Dupi reiteró que el entrenador «es el que mejor conoce a los jugadores. Intento empaparme de toda esa información porque para mí es muy necesaria para tomar decisiones. A Fernando lo conozco desde hace muchísimos años y le agradezco enormemente la información que estoy recibiendo para tomar las mejores decisiones».

El nuevo director deportivo sólo ha hablado con los jugadores que acabaron contrato. «Mi llamada ha sido de agradecimiento a los que han pasado por aquí y es para sentirse muy orgullosos de lo que hicieron. Con algunos no podremos hablar de más cosas porque Sergi Maestre (Albacete) y Álex Corredera (Tenerife) han fichado por otros clubes y les dije que me hubiera gustado llegar antes con ellos por si había alguna posibilidad… Nos alegramos de que el Badajoz haya sido un buen escenario para que hayan crecido a nivel profesional. Este club es muy grande pero tiene capacidad de serlo mucho más y pelearemos por eso».

El mensaje que quiere transmitir es que «el Badajoz es el de siempre, con la ilusión por las nubes, la gasolina de la confianza y la motivación repleta y vamos a por todas. Vengo con ese fin y lo del año pasado es una exigencia más y nos tiene que servir como motivación y reto para seguir creciendo».

PRESUPUESTO AMBICIOSO // Para todos los jugadores, «claridad, transparencia y respeto», dijo David Torices que trabajará con un presupuesto «tremendamente ambicioso. Me siento muy ilusionado porque vengo de trabajar con presupuestos muchísimo más pequeños y me ilusiona, me motiva una barbaridad y me da unas posibilidades enormes».

En aspecto importante para el director deportivo es que «el Badajoz tiene que convencer a los futbolistas para que vengan a desarrollarse como profesionales. Tenemos que ser un club al que el futbolista quiera venir por encima de los salarios y contratos. Esa es la esencia, el hambre, las ganas y saber que es su camino y destino que forma parte del siguiente paso en su carrera deportiva. Lo he conseguido en otro club --el Melilla-- porque encontramos a futbolistas que han entendido que ese era el siguiente paso».

Para Dupi, la clave del éxito es «cuidar los pequeños detalles, que el día a día sea muy bueno y que se sientan en las mejores condiciones para poder desarrollarse. Hay mucho talento escondido y nuestra obligación es encontrarlo en las mejores condiciones para el Badajoz».