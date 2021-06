La viabilidad del proyecto del Extremadura UD en Primera RFEF de cara a la próxima temporada está asegurado “al 99%”, salvo hecatombe de última hora. Así lo ha asegurado el presidente del club, Manuel Franganillo, durante la presentación de Jordi Lardín como director deportivo para las tres próximas temporadas. “El tiempo corre en contra, pero lo normal es que todo esté solucionado a corto plazo y el club tenga viabilidad. La situación en el Extremadura en el plano económica ha sido compleja y nos queda el desenlace final que es dotar al club de capacidad financiera y liquidez inmediata para continuar con el proyecto. El club tiene las negociaciones muy avanzadas con el grupo inversor que vendrá aquí a trabajar con nosotros. Y no puedo dar más datos sobre la operación porque es un tema que necesitamos llevarlo con la mayor discreción posible”, aseveró Franganillo.

Sobre la operación con este grupo inversor, sí añadió que “tengo plena confianza con las personas que he negociado y con las que pueden formar parte de este nuevo proyecto. Eso sí, la afición ahora nos tiene que dar un empujón más grande todavía porque este año sí la vamos a necesitar”.

El presidente azulgrana no dio cifras sobre la deuda real del club y recordó que el Extremadura sigue en proceso concursal, por lo que los pagos tienen unas fechas establecidas “que en ocasiones no concuerda con los plazos que exige la Federación Española o la AFE”. En este sentido, es el administrador concursal del club, Bernardo Silva, el que encabeza todas las gestiones para solicitar una posible medida cautelar para pagar las denuncias de la AFE en el plazo en el que el Extremadura tenga liquidez, no poniendo así en riesgo un posible descenso administrativo.

Para esa liquidez inmediata ha sido clave la operación de traspaso de Sabit al Getafe, valorada en algo más de 400.000 euros, una información adelantada por este periódico. De hecho, Franganillo confirmó en rueda de prensa que la operación está cerrada y reconoció que ese dinero ha sido clave para la gestión inmediata de la entidad.

El presidente también avanzó que el Extremadura sufrirá cambios en su estructura a nivel de personal para dar una nueva imagen “tanto interior como exterior”.

Proyecto deportivo

Jordi Lardín comenzó su presentación agradeciendo a empleados, técnicos, jugadores y aficionados del Extremadura su acogida en Almendralejo durante estos meses donde dijo haberse sentido “como en casa”. También alabó al presidente Franganillo y comentó que “está haciendo grandes esfuerzos para poner a este club en la elite”.

El director deportivo azulgrana tiene claro que todos sus movimientos a partir de ahora se harán consensuados con el presidente y el técnico Manuel Mosquera, que tomará partido de los fichajes y las bajas “y con el que tengo una química especial”.

Lardín ha avanzado que el club ha comunicado a varios futbolistas que tienen contrato que no se cuenta con ellos de cara a la nueva temporada. Ha comentado que “por respeto”, no diría los nombres en sala de prensa, aunque según ha podido saber este periódico en esa lista de futuras bajas se encuentran nombes como los de José García, Sebas Coris, Dani Molina o Nando Copete, entre otros”.

También ha señalado que el Extremadura tiene fichajes “avanzados”. Ante la pregunta de este periódico sobre la operación con el portero Pedro López o el delantero Robert Odu, Lardín ha admitido que son jugadores con los que el club azulgrana ha mantenido conversaciones.

Sobre la estructura deportiva del club, Lardín apostará por un equipo filial en Tercera formado por jugadores de la región. En este sentido, ha confirmado que Cisqui es “una buena opción” para el banquillo, aunque su llegada aún no se ha hecho oficial. También ha avanzado que tratarán de devolver al juvenil pronto a la División de Honor, “ya que para cualquier club que quiera estar en el fútbol profesional, tener una buena cantera es básica”.

Con respecto a los objetivos, Lardín tiene claro que quieren a un Extremadura peleando por los puestos altos de la tabla clasificatoria y con opciones de volver a Segunda División. “Tenemos que ser prudentes y muy cautos, pero también valientes”, sentenció.