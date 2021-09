El nuevo formato de la Copa RFEF (Real Federación Española de Fútbol) le hace ser una competición mucho más atractiva que en cursos anteriores porque el equipo que pase las tres primeras eliminatorias, que son a partido único, disputará la Copa del Rey de esta misma temporada, pudiéndose enfrentar en la primera eliminatoria a clubs de Primera División que no estén disputando competición europea. Los 32 participantes de la fase nacional han quedado divididos en cuatro grupos.

Villanovense, Moralo y Mérida son los tres equipos extremeños participantes en dicha competición. Los serones visitarán en la primera eliminatoria, que corresponde a los dieciseisavos de final, al Navalcarnero. En caso de victoria, el siguiente rival será el vencedor del partido entre Guijuelo y Toledo, siendo la siguiente eliminatoria también a domicilio.

«Es uno de los rivales más fuertes», dice Juan García, técnico del Mérida, sobre el Numancia

Los de Navalmoral recibirán al campeón de la federación canaria y, si vencieran, recibirían en la siguiente ronda al Mérida, quien tendrá primero que eliminar a un histórico como el Numancia en Los Pajaritos. Los cruces de esta primera eliminatoria, a partido único, se disputarán el 6 de octubre.

El rival del Moralo saldrá de la eliminatoria ente el Unión Viera y el Tenisca. De momento la ventaja es para los primeros, que en el partido de ida (la final es a doble partido) se impusieron 3-0.

Competición que ilusiona

Desde el punto de vista emeritense, Juan García, técnico romano, reconocía que «es una competición que nos tiene que ilusionar y vamos a ir con todas las garantías de competir. Deportivamente es uno de los rivales más fuertes que nos podía tocar y el más lejano, lo temíamos y se ha dado». Cabe recordar que el domingo anterior (17.00 horas), los emeritenses juegan en Cádiz. «Pero la prioridad es el Xerez», rival de esta semana (domingo, 18.00). Una semana que no ha sido fácil para el equipo tras el empate en Vélez-Málaga y las declaraciones del director deportivo, Ander Garitano, en las que mostraba su preocupación por la imagen mostrada. También parte de la afición ha mostrado su disconformidad en redes sociales, demostrándose así que el Mérida es un club muy especial por todo lo que le rodea, algo que «desde el primer día de pretemporada me esperaba, incluso en los partidos amistosos. A nosotros no nos tiembla el pulso en nuestro trabajo diario. Estamos preparados para navegar en ese ambiente y muchos pagarían por estar sentado donde estoy yo. Bendita presión, que a mí me gusta llamar responsabilidad».

El Villanovense tiene encajonado el partido de Copa RFEF entre dos derbis, contra el Coria del día 3 y ante el Don Benito el 10. El Moralo, por su parte, jugará ante Olivenza antes de recibir al club canario y después contra la UPP.