Extremadura crece en presencia en la cuarta categoría del baloncesto masculino español, la Liga EBA, cuyo grupo D-B junto a rivales andaluces arranca este fin de semana. El City of Badajoz Academy (CBA), un proyecto formativo llegado desde Canarias, se une a Sagrado Corazón Lithium Iberia y Torta del Casar con la juventud como más evidente denominador común.

El CBA, que se trasladó hace apenas unos meses como «un proyecto de cantera» vinculado a la Escuela Deportiva Guadalupe, tendrá en un puñado de juniors a los principales exponentes de una nave que está dirigida por el argentino Juan Gatti, que aterrizó en Badajoz directamente desde los Juegos Olímpicos de Tokio. El club cuenta con un staff profesional conformado por entrenadores, preparadores físicos o nutricionistas que también tratarán de poner su granito de arena durante esta exigente temporada. Hay unas miras ambiciosas tras más de una década en el baloncesto insular.

Tras más de un lustro sin equipos más allá de la Primera Nacional, Badajoz vuelve a tener un representante en la Liga EBA. El último componente pacense en esta categoría fue el Baloncesto Badajoz. El BCB, de Primera, consiguió el ascenso cuatro veces, pero siempre renunció.

Mientras, en Cáceres...

Sagrado y Torta del Casar --el filial del Cáceres Patrimonio de laHumanidad-- continuarán jugando en la capital cacereña con proyectos basados en sus respectivas canteras en los que repiten muchas caras.

El Sagrado, entrenado por Juan Pablo Márquez, fue la gran revelación de la pasada temporada, luchando hasta la última jornada por entrar en la fase de ascenso. Se ha puesto el listón muy alto, sobre todo porque ha perdido a casi todo su quinteto titular, principalmente a Yeison Colomé y Vicente Garello. Para sustituirles se ha apostado por el griego Andreas Tsoumaris, además de los africanos Adoum Mbang y Cedric Belemene (hermano de Romaric, jugador del Cáceres). También ha recuperado a Mario Linde, un anotador ‘de la casa’ que regresa desde el Alcora (grupo E de la Liga EBA).

Por su parte, el Torta del Casar repetirá fórmula: su entrenador, Iago Castro, será a su vez ayudante en el primer equipo. Se mantiene el bloque de jóvenes que buscan progresar (Javier Vasallo, Edu Recio, Edu Chacón, Juan Santos, Alejandro Martínez) y juniors como Lassena Fofana. Prácticamente la única incorporación es por ahora Lorenzo Díaz, habitual de la competición en varios equipos extremeños que llega del propio Sagrado. Falta algún refuerzo interior, a la espera de conseguir formalizar la documentación de Imru Duke (2,08), lo que aún no está nada claro.

En todo caso, es un equipo sin excesiva presión por los resultados y con la misión declarada --y hasta ahora no culminada-- de forjar piezas útiles de verdad para el Cáceres Patrimonio.

Los tres extremeños debutarán el domingo: el CBA visitará al Huelva Comercio a las 12.00 horas y el Sagrado Corazón Lithium Iberia, al Dos Hermanas (13.00). Mientras, el Torta recibirá al Coria (18.00).