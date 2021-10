El derbi entre Villanovense y Don Benito bien podría catalogarse como una especie de Sevilla-Betis ‘made in Extremadura’. La rivalidad existente entre ambos equipos es histórica por cercanía entre ambas localidades y por el trasvase constante de vecinos de una ciudad a la otra en el día a día y por la futura unión en el horizonte. Este domingo (17.00 horas) ambos disputarán en el Municipal Villanovense el quinto derbi entre ambos en Segunda B. Pero habrá dos aficionados de ambos equipos que lo vivirán de una manera especial. A cientos de kilómetros. En Orlando, Estados Unidos, estará Antonio Hidalgo, hincha orgulloso del Villanovense. En Castelldefels, Antonio Casado espera ansioso el domingo para enfundarse su camiseta de su Deportivo y animar a su equipo a través de la televisión.

Ambos conocen de sobra lo que es tener que sufrir y disfrutar con sus respectivos equipos desde la distancia. El villanovense Antonio Hidalgo llegó a Estados Unidos hace tres años. Allí, trabaja en una empresa española y en todo este tiempo no se ha perdido prácticamente ni un solo partido del ‘Villano’, como a él le gusta llamarlo. «Aquí son seis horas menos, por lo que cuando el Villanovense juega a las 12 del mediodía me levanto a las cinco de la mañana para verlo», destaca entre risas. «Imagina el espectáculo que monto cuando marca el Villanovense», añade. Vive junto a su pareja y su familia, quienes según él no acaban de entender las «locuras» que hace por ver al equipo de su corazón.

Algunos también podrían tildar de locura lo que hace Antonio Casado. Este dombenitense, afincado en tierras barcelonesas desde 2006, es socio del Deportivo Don Benito desde hace casi tres décadas y aprovecha cada ocasión para presumir «con orgullo» de su Don Benito en Castelldefels. «Suelo viajar a Extremadura cada dos meses e intento que me cuadre con algún partido del Dépor en casa», señala.

Su último derbi

Ambos coincidieron, paradójicamente, en el partido que disputaron Don Benito y Villanovense en 2018 en el Vicente Sanz. Acabó en empate a dos y ese fue el primer derbi de la historia entre estos dos equipos en Segunda B. Casi tres años después siguen viviendo al máximo una rivalidad sana que va más allá del fútbol. Pero, ¿cómo ven estos dos singulares aficionados el derbi del domingo? Antonio Hidalgo da como favorito al Villanovense, al que ve «fuerte» en este tramo inicial de liga. No se ha perdido ningún partido y cree que «este año se ha hecho un equipo competente». Antonio Casado también cree que el Villanovense, a priori, parte como favorito, pero espera que los rojiblancos le den una alegría. «Creo que hay un buen equipo, pero muchos jugadores son nuevos y todavía se tienen que conjugar», reconoce. Los dos se mojan: 3-1 dice Hidalgo y 1-2 apuesta Casado. Y es que aunque la marcha de ambos equipos tras la disputa de las primeras cinco jornadas sea dispar, coinciden en que los derbis «son siempre igualados». Ambos, seguidores de Villanovense y Don Benito desde hace años, conocen la rivalidad que existe entre los dos equipos y por qué estos partidos son siempre tan especiales. «En los 90 el Don Benito era superior», recuerda Casado. Ahora, añade, «el Villanovense ha venido haciendo las cosas muy bien en los últimos años». Eso sí, el propio Antonio Casado reconoce que «no tiene nada que ver» vivir estos partidos en Tercera División que en Segunda B.

Serán las 11 de la mañana en Orlando cuando arranque el partido del Municipal Villanovense. Antonio Hidalgo, que ha acompañado el equipo serón en las fases de ascenso a Segunda División como Fuenlabrada o Santander, no estará esta vez junto a su equipo portando su bufanda y camiseta, esa que le regaló su familia estadounidense las navidades pasadas. «Ya saben que el Villanovense es mi pasión», añade. Allí, en el estado de Florida, el fútbol se vive de manera «diferente» a como se hace en España. «He ido varias veces a ver al Orlando City y no tiene nada que ver», relata. Y es que estos dos aficionados no podrán vivir el derbi en persona, pero nada impedirá que disfruten con pasión de sus equipos. Dos fieles seguidores de Villanovense y Don Benito a pesar de la distancia.