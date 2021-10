Si el I Congreso de Comunicación Deportiva, que ha tenido lugar esta semana en Badajoz impulsado por su diputación provincial, buscaba relevancia, finalmente la ha tenido. No por el extenso y, en su mayor parte, prestigioso listado de ponentes, sino por un motivo mucho más inesperado: unas frases pronunciadas por el veterano periodista Roberto Gómez (Trujillo, 1956) que, como se dice ahora tan a menudo, han incendiado las redes.

Su argumento ha sido quitarle relevancia --o más bien intentarlo-- al famosísimo ‘streamer’ Ibai Llanos (Bilbao, 1995), que, por dar solo un par de datos, tiene 5,9 millones de seguidores en Twitter, otros 2,1 en otras redes sociales y unos ingresos aproximados de 1,1 millones al año.

Aunque siempre ha negado que lo que él hace sea periodismo deportivo, se ha marcado indiscutibles puntos como la primera entrevista con Leo Messi tras fichar por el PSG. También ha realizado retransmisiones en distintos medios tradicionales.

El debate sobre su estilo y modos y cómo contrasta con los de los periodistas ‘clásicos’ está sobre la mesa hace tiempo. En Badajoz, a Gómez no pareció seducirle lo más mínimo. «Es alucinante. Tenéis que estar en la calle. Tenéis que tener personalidad. No puede ser una juventud que tenga un pensamiento único sobre el periodismo. No puede ser... Yo alucino con lo de Ibai. No sé quién es Ibai. No he visto en la vida a Ibai. Y es que en este congreso es la palabra más pronunciada: Ibai. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿ero esto quién lo entiende? Es alucinante. Ibai para acá, Ibai para allá. Le voy a llamar un día y me voy a ir con él. No sé si vive en Bilbao, en Barcelona. Es que no sé quién es. Le veo por la calle y...», dijo con tono claramente alterado ante un auditorio de estudiantes de Comunicación Audiovisual y Periodismo.

El vídeo, de 39 segundos, se publicó y se convirtió automáticamente en viral. Las críticas le llovieron al conferenciante, incluyendo algunas en las que fans extremeños de Ibai Llanos decían sentirse avergonzados porque el momento se hubiese producido con una bandera de Extremadura al fondo. En Twitter, «Roberto Gómez» se convirtió en ‘trending topic’, aunque tampoco es la primera vez que esto pasa. Quizás tampoco le haya importado demasiado. Con 9.062 seguidores, no escribe un solo tuit desde el 10 de julio.