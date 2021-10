3 - Cacereño Femenino: Tatiana, Midori (Carmen Acedo, min. 70; Puerto, min. 85), Redondo, María Polvillo, Manoly, Edna Imade, Elsa Guerra (Marina, min. 46), Angie, Akari (Cristi Medina, min. 70), Gabi Ngaska (María Jesús, min, 65), Nerea. 2 - Civitas Santa Teresa: Murga, Jujuba, Hitomi, Ari (Sarah, min. 55), Yipsi, Amaba (Brooke, min. 61), Karla, Brenda, Laura, Aina (Sheila, min. 82), Marín (Marau, min. 82). Goles: 0-1: min. 14, Laura. 1-1: min. 47, Nerea. 1-2:min. 75, Yipsi. 2-2: min. 90, Cristi Medina. 3-2: min. 90+8, Angie. Árbitro: Antonio Sánchez (C. Extremeño). Amonestó a las locales Manoly, Nerea y Gabi Ngaska; y a las visitantes Ari y Aina. Incidencias: Partido de la sexta jornada de la Liga Reto Iberdrola jugada en los Campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres ante unos 400 espectadores.

El Cacereño Femenino se apuntó un espectacular derbi ante el Civitas Santa Teresa (3-2) para consolidarse en lo más alto de la clasificación del grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. No le faltó de nada al duelo, donde las locales remontaron en dos ocasiones para acabar quedándose todos los puntos en el tiempo de prolongación gracias a un gol de Angie en el minuto 98. Antes, ya con el crono marcando el 90, Cristi Medina igualaba la contienda por segunda vez.

La posesión fue del Cacereño, sobre todo en la primera parte. Pero ahí las oportunidades se las quedó el Santa, que acertó en el 14 con el gol de Laura Martínez (0-1) pero que erró varias ocasiones para haber incluso sentenciado.

La segunda parte fue más loca. La marcó el tempranero gol de Nerea (1-1, min. 47), que convirtió el partido en un duelo de ida y vuelta, sin un dominador claro. Después, en el 75, Yipsi, ex del Cacereño, volvió a adelantar a las pacenses, que dieron ese clásico y muchas veces erróneo paso atras. A la desesperada, y con la grada empujando, el CPC no se rindió y remontó un duelo que puede significar más de tres puntos, que puede suponer un cambio de tendencia en el fútbol femenino extremeño. Pero la temporada no ha hecho más que comenzar y quedan muchas jornadas por delante.

Lo que sí es seguro es que el Cacereño Femenino se queda como único equipo invicto del grupo Sur de la Reto Iberdrola. Y el Santa, aunque encajó su primera derrota, dejó buenas sensaciones, mostrando que es un grupo que poco a poco va encajando los engranajes.

Con partidos como el de este sábado en Pinilla es fácil engancharse al fútbol femenino. Lo comprobaron los cerca de 400 espectadores que acudieron y que vibraron hasta el último minuto.

Tuvo más la pelota el CPC en la primera parte. Pero no era capaz de superar la maraña de un ordenado Santa Teresa, que jugando a la contra pudo llevarse una buena renta al descanso. Acertó una, la de Laura, pero perdonó buenas ocasiones como las que tuvieron Amaba o Marín. Las locales, imprecisas, apenas inquietaron la portería de Murga.

Pero a la vuelta de los vestuarios y cuando aún estaban asentándose los equipos Nerea empató. Comenzaba un nuevo partido, más loco, de ida y vuelta, sin un dominador claro. Marina en las locales (había entrado de refresco en el descanso) y Karla en las visitantes intentaban darle sentido a lo que ocurría sobre el verde, a veces sin suerte.

En un córner llegó el segundo del Santa, obra de Yipsi, muy sola en el segundo palo, aunque su remate, sin dejar caer la pelota, no era fácil. No celebró el tanto la chilena, que incluso pidió perdón a la grada.

Se volvió muy feo el partido, con continuas interrupciones. No quería el Santa que se jugará y tanto parones llevaron al árbitro a añadir muchos minutos, que acabaron siendo decisivos.

En el 90 igualó el CPC con un tanto de Cristi pero con María Jesús y Nerea también como protagonistas. La primera robó y la segunda colocó el balón en el corazón del área.

Y en el 98, después de que una defensa sacará un balón de Polvillo sobre la línea, Angie llevó el delirio a gran parte de la grada y su equipo con el tercer tanto, al que ya nadie pudo reaccionar.