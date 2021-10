4-Diocesano: Miguel, Manu, Armenta, Fran Castro, Varona, Monte (Palmero, min. 64), Javi González (Alfonso, min. 75), Dani Rueda (Muriana, min. 71), Adriá, Luismi (Germán, min. 64) y Matheus (Pablo Margallo, min. 75). 0-Don Álvaro: Saavedra (Curro, min. 76), Andrey (Aitor, min. 62), Nevado, Antonio, Oliva, Macías (Álvaro, min. 62), Fran Esquivel, Pelu (Juanan, min. 76), Monterrey (Cristian Sánchez, min. 62), Carlos Cinta y Edu Muñoz. Goles: 1-0: 21, Adriá; 2-0: 45, Dani Rueda; 3-0: 69, Javi González; 4-0: 91, Alfonso. Árbitro: Pedro González. Amarilla a los locales Armenta, Javi González, Luismi y Palmero y a los visitantes Nevado, Macías y Fran (banco). Incidencias: Estadio Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. 200 espectadores.

El Diocesano es más líder del grupo XIV de Tercera RFEF gracias a su victoria por 4 goles a 0 ante un Don Álvaro que plantó cara hasta que el marcador ya estaba muy decantado. El equipo de Adolfo Senso consigue su sexta victoria de la temporada en siete jornadas en las que sólo ha dejado de ganar el partido contra al Moralo, al que ahora distancia en ocho puntos en la clasificación.

El marcador final no refleja lo trabajado de la victoria colegial, ya que el equipo de la localidad con menos población de toda la Tercera División, no lo puso nada fácil, incluso le disputó la posesión del balón en muchos tramos. Pero, como a veces les pasa a los equipos campeones, el Diocesano tuvo el acierto para aprovechar sus primeras oportunidades claras que no fueron demasiadas mientras que el Don Álvaro estuvo vivo en el partido.

El encuentro comenzó igualado con los de Carlos Pizarro ahogando el centro del campo local, lo que les permitía compartir el control del juego.

Mediado el primer acto, un balón a la espalda de la defensa visitante obligó a la salida de Saavedra, pero su despejé le cayo a Adriá que aprovechó que el portero estaba fuera de posición para abrir el marcador.

No se descompuso el Don Álvaro y llevó el partido por los mismos derroteros. Sólo al final del primer tiempo consiguió llegar con más claridad el Diocesano que pudo ampliar el marcador en un potente remate de primeras de Matheus dentro del área que respondió Saavedra con una parada excepcional, pero que no pudo hacer nada para salvar un envío por alto de Dani Rueda que hizo bueno el pase filtrado de Javi González.

En el primer tramo del segundo tiempo el encuentro se volvió de ida y vuelta y pudo llegar el gol para cualquiera, con dos ocasiones claras para Matheus por los locales y Monterrey por los visitantes.

Mediada la segunda parte, Javi González desde la frontal del área, como si fuera un putt de golf, colocó un exquisito envío junto a la cepa del poste que solo pudo ser seguido por la mirada de Saavedra.

El golpe lo acusó el Don Álvaro que sufrió las acometidas de los colegiales que salían de refresco con igual hambre que sus compañeros y dispusieron de ocasiones para ampliar un marcador que se cerró con un soberbio disparo de Alfonso desde el balcón del área que se coló por la escuadra de la portería de Curro que debutaba en la segunda parte como guardameta del Don Álvaro.