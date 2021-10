1-Guijuelo: Guzmán, Flórez, Pesca (Dan Ojog, min. 85), Piojo, Peli (Adrián, min. 65), Giráldez, Gil, Caramelo (Pica, min. 85), Trapero, Alvarito (Lorenzo, min. 85) y Toti. 0-Moralo: Reguero, Genis, Juanan, Fran Segura (César Hugo, min. 66), Buben, David López (Jaime Corchado, min. 75), Cliffor, Andoni, Suso, Rober y Juampe. Gol: 1-0, min 45: Alex Caramelo. Árbitro: Mier Rodríguez, Javier (Comité Asturiano). Amonesto a Peli, Lorenzo y Cristóbal Gil del Guijuelo. Por el Moralo vieron cartulina Andoni, Ssuso, Juanan y César Hugo. Incidencias: Partido de cuartos de final de la Copa Federación disputado en el Municipal Luis Ramos. Presencia de seguidores extremeños en la grada.

No pudo ser. El Guijuelo ha conseguido su clasificación para la Copa del Rey tras eliminar al Moralo en la Copa RFEF (1-0) y pasar a las semifinales de esta competición. Un gol del exjugador del club extremeño Alex Caramelo antes del descanso decantó la balanza para los chacineros.

De inicio, el cuadro de Miguel Rubio, ‘Miguelete’, salió con más chispa que el Guijuelo. Los extremeños incidían por el costado izquierdo con un incisivo Juampe. Clifford y Buben empezaron a llevar peligro a la portería del Guijuelo. Los chacineros contestaban con un disparo alto de Caramelo, que poco a poco se iba activando en el choque ante su exequipo. En el 31 llegaron las dos ocasiones más claras por cada bloque. Primero, Giráldez tiene el 1-0, pero tras el fallo a la contra el punta del Moralo Cliffor falla un mano a mano claro que pudo haberlo cambiado todo. Antes del descanso, llega el jugadón de Cristóbal Gil que habilita a Giráldez, que no acierta a fusilar, pero en el rechace Caramelo no perdonó. No lo celebró el atacante por respeto a su exequipo.

Tras el descanso, los de Navalmoral de la Mata salieron a por el empate y es que no querían renunciar al sueño de la Copa del Rey así como así. En el 50, un buen centro de Cliffor lo recepciona bien Buben para fusilar dentro del área, aunque un paradón del meta local Johan evitó el empate. Tuvo otro mano a mano Buben en el minuto 65 pero se fue al suelo buscando el penalti cuando vio que llegó sin opciones de rematar.

Con el paso de los minutos, el Moralo perdió presencia en campo contrario y el Guijuelo controlaba el tempo del choque mientras que quería que el reloj pasara para sellar su pase de ronda. Y así sucedió. Los chacineros disputarán la Copa del Rey entre la decepción de los del Campo Arañuelo y los aficionados que apoyaron.

El Guijuelo se verá las caras en semifinales de la Copa RFEF se contra el Leioa que dio la sorpresa al vencer en el Sardinero al Racing (1-2).