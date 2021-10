Esta semana el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el ministro de Deportes, Miquel Iceta, comunicaron a los medios la intención de la Junta de Extremadura de construir en Cáceres un rocódromo de última generación con el nombre de nuestro medallista Alberto Ginés. Hasta ahí todo sería correcto, pero el problema es que lo quieren ubicar en el frontón cubierto de la Ciudad Deportiva, la única instalación de este tipo en Extremadura. De esta forma eliminarían de un plumazo la práctica del frontenis en nuestra ciudad, es lo que se dice desnudar a un santo para vestir a otro. Y de eso no dijeron nada.

Somos unas cuantas decenas de personas las que utilizamos ese pabellón para hacer el deporte que más nos gusta y que tendríamos que dejar de hacerlo porque no hay otra instalación alternativa para ello. Si se lleva a cabo el proyecto, y va camino de ello pues han empezado a hacer las catas incluso en la pared del frontis, se acabó la práctica del frontenis en nuestra ciudad. Llevamos jugando en él desde 1990, la mayor parte somos personas de Cáceres que superamos la cincuentena y algunos ya felizmente jubilados, por lo que ya no tenemos edad para reciclarnos a otros deportes de pelota como el tenis o el pádel y por tanto se nos impediría la posibilidad de hacer deporte un par de días o tres a la semana como lo venimos haciendo hasta ahora.

Nosotros no hemos podido tener acceso al proyecto pero mucho nos tememos que harán el citado rocódromo a costa del frontón, no creo que hagan lo más mínimo por compatibilizar ambos deportes. Si ustedes puedan acceder a dicho proyecto y conocer los pormenores háganlos públicos, no dude que le estaríamos muy agradecidos si así lo hicieran.

Muchas gracias por su tiempo.

*Presidente Asociación Veteranos del Frontón de Cáceres